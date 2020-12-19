شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة يجب تجنبها مع الأكزيما.. منها اللبن والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي أيضًا من الحساسية تجاه الطعام، لكن بعض الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بالحساسية الغذائية يلاحظون أنهم يعانون من نوبات تهيج الأكزيما بعد تناول أطعمة معينة؛ لذا يجب مراقبة كيفية تأثير نظامك الغذائي على الإكزيما في حالة ما إذا كان من الممكن تجنب أطعمة معينة، وفي هذا التقرير أبرز 9 أطعمة يجب تجنبها مع الأكزيما.

1. حليب البقر

حليب البقر هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لانتشار الإكزيما عند الأطفال ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أنه لا يجب على الآباء فقط استبعاد الحليب أو المنتجات القائمة على الحليب بشكل روتيني من وجبات أطفالهم.

وعندما يتم إزالة منتجات الألبان تمامًا من النظام الغذائي للطفل ، فقد يصابون بنقص الفيتامينات ومشاكل أخرى، ويجب أن يقتصر هذا النوع من حمية الإقصاء على الأطفال المصابين بالأكزيما الشديدة فقط، وسيرغب طبيب طفلك في التحدث عن بدائل الطعام المناسبة التي يقدمها.

2. البيض

البيض هو سبب شائع آخر لتفاقم الأكزيما عند الرضع والأطفال الصغار إذا كنت تحاول تجنبها ، فقد يكون من السهل تجنب البيض المخفوق أو المقلي، ولكن كن يقظًا بشأن أطباق مثل الخبز والسلع المخبوزة الأخرى التي قد تحتوي على البيض.

3. الفول السوداني

من الشائع جدًا أن يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما من حساسية تجاه الفول السوداني، إذا كان لديك طفل يبدو أنه قد أصيب بأعراض حساسية، بما في ذلك نوبات الإكزيما ، بعد تناول الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني أو أي طعام آخر يحتوي على الفول السوداني ، فقد ترغب في التفكير في اختبار الحساسية.

4. الصويا

ترتبط الحساسية من فول الصويا أيضًا بالإكزيما، ويعتقد بعض الناس أن الأطعمة التي تحتوي على الصويا تجعل الأكزيما أسوأ قليلاً إذا كنت تريد تجنب فول الصويا، فابدأ في قراءة الملصقات بعناية، لأن فول الصويا يمكن أن يظهر في عدد من المنتجات الغذائية غير المتوقعة ، مثل الشاي وحتى الشوكولاتة.

5. الجلوتين

يعتقد بعض الناس أن الجلوتين أو القمح يمكن أن يساهم في حدوث الأكزيما يكمن الجلوتين في الكثير من الأطعمة ، حتى بعض الأطعمة المفاجئة مثل الحلوى الصمغية والحساء والصلصات، كما يمكن لأي شخص لديه حساسية أن يخبرك بذلك، فإذا كنت تشك في أن الجلوتين قد يؤدي إلى تفاقم الأكزيما، فابدأ في البحث عن ملصق "خالٍ من الجلوتين".

6. السمك

يلاحظ بعض الخبراء أن أنواعًا معينة من الأسماك ، بما في ذلك السلمون والسردين والرنجة ، تعد مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تقاوم الالتهابات في جسمك لكن آخرين يحذرون من أن الأسماك مدرجة في قائمة الأطعمة التي عادة ما تسبب الحساسية قد ترغب في توخي الحذر حتى تعرف كيف يتفاعل جسمك مع السمك.

7. الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مثل: البرتقال غنية بالعصارة وتحتوي على كميات عالية من فيتامين سي، لكنها تحتوي أيضًا على مادة مسببة للحساسية تسمى بلسم بيرو (المعروف أيضًا باسم Myroxylon pereirae) ، والتي يمكن أن تكون مشكلة لبعض الأشخاص المصابين بالأكزيما.

8. الطماطم

مثل الفواكه الحمضية، يمكن أن تسبب الطماطم تهيجًا لبعض الأشخاص المصابين بالأكزيما في حين أنها قد لا تؤدي في الواقع إلى رد فعل تحسسي ، إلا أنها يمكن أن تسبب لبعض الناس نوبات تهيج الأكزيما.

9. الأطعمة المعلبة

إذا كنت تعاني من نوع من الأكزيما يسمى إكزيما خلل التعرق، فقد تكون حساسًا للنيكل، لذا إن تناول الأطعمة التي تحتوي على النيكل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل البثور الصغيرة التي قد تظهر على قدميك ويديك.

يمكن العثور على النيكل في عدد من الأطعمة، بما في ذلك القمح والبقوليات والشوفان والجاودار والشوكولاتة والكاكاو ولكن نظرًا لأن العديد من الشركات المصنعة تستخدم النيكل في إنتاج العلب لحفظ الطعام، يمكن أن يظهر النيكل أيضًا في تلك الأطعمة المعلبة.