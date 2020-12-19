شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تقلقى.. اعرفى سبب تأخر البلوغ عند ابنتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر الإنسان بمراحل عمرية مختلفة من الطفولة حتى الشيخوخة، ولكن تعتبر مرحلة البلوغ والمراهقة من أبرز وأهم المراحل العمرية وفيها يتحول الطفل إلى شخص ناضج وبالغ ، وهناك علامات على سن البلوغ عند الفتيات والذكور، ولكن تعانى بعض الفتيات من تأخر البلوغ مما يثير القلق والتوتر.

وحسب ما ذكره موقع medlineplus تحدث تغيرات البلوغ عندما يبدأ الجسم في إنتاج الهرمونات الجنسية تبدأ هذه التغييرات عادةً في الظهور عند الفتيات بين سن 8 إلى 14 عامًا.

مع البلوغ المتأخر ، إما أن هذه التغييرات لا تحدث ، أو إذا حدثت ، فإنها لا تتقدم بشكل طبيعي يعتبر تأخر البلوغ أكثر شيوعًا عند الأولاد منه لدى الفتيات.

في معظم حالات البلوغ المتأخر ، تبدأ تغييرات النمو في وقت متأخر عن المعتاد ، وتسمى أحيانًا البلوغ المتأخر، بمجرد أن يبدأ البلوغ فإنه يتطور بشكل طبيعي هذا النمط يسري في العائلات و هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لتأخر النضج.

سبب شائع آخر لتأخر سن البلوغ عند الفتيات هو نقص الدهون في الجسم، يمكن للنحافة الشديدة أن تعطل عملية البلوغ الطبيعية يمكن أن يحدث هذا عند الفتيات اللاتي:

1:نشطون جدًا في الرياضات ، مثل السباحين أو العدائين أو الراقصين.

2:لديك اضطراب في الأكل ، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

3:يعانون من سوء التغذية.

قد يحدث البلوغ المتأخر أيضًا عندما ينتج المبيض القليل جدًا من الهرمونات أو لا ينتج عنها أي هرموناتوهذا ما يسمى بقصور الغدد التناسلية ويمكن ان يحدث عندما

1:عندما تتلف المبايض أو لا تتطور كما ينبغي.

2:كانت هناك مشكلة في أجزاء الدماغ المشاركة في سن البلوغ .

يمكن أن تؤدي بعض الحالات أو العلاجات الطبية إلى قصور الغدد التناسلية ، بما في ذلك" مرض التهاب الأمعاء (IBD)، قصور الغدة الدرقية، السكرى، تليف كيسي، أمراض الكبد والكلى، أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو مرض أديسون، العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان الذي يضر المبايض، ورم في الغدة النخامية، متلازمة تيرنر "