سكان دولة أوروبية يتحصنون بـ “حليب الحمير” ضد كورونا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

مع انتشار مزاعم وسط السكان حول دوره في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع الإقبال على تناول حليب الحمير في ألبانيا.

ومع اشتهاره بأنه غني بالفيتامينات ويعزز جهاز المناعة، تزايد الطلب بشكل كبير على حليب الحمير باهظ الثمن خلال جائحة فيروس كورونا في ألبانيا، إذ يبحث الكثيرون عن منتجات صحية إضافية.

وقال إلتون كيكيا البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدير مزرعة صغيرة للحمير في قرية بيبر لوكالة “فرانس برس”، إن “الطلب على حليب الحمير يرتفع بشكل حاد في ظل العدوى بالفيروسات”.

هذا الطلب المتزايد هو خبر سار للحمير نفسها، التي يعتبر أسلوب حياتها في المزارع فترة راحة مرحب بها بدلا من أدوارها التقليدية كوحوش لنقل الأحمال.

عادة ما يتم استخدام الحمير لنقل الحمولات الثقيلة وسحب العربات عبر التضاريس الجبلية في ألبانيا، وتتعرض الحمير في كثير من الأحيان لسوء المعاملة، في شكل الضرب أو الإرهاق أو تقرحات السرج.

يقول كيكيا الذي ترك وظيفته كصحفي قبل عامين لإدارة مزرعة العائلة، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد لتربية الحمير من أجل حليبها:

مع ذلك، فهو حيوان (الحمار) حساس للغاية، يحتاج إنتاج حليبه إلى الرقة والحب.

بسعر 50 يورو للتر، فإن سعر حليبهما باهظ في بلد لا يكاد متوسط الأجر فيه يصل إلى 400 يورو في الشهر، لكن المخاوف حول “كوفيد 19” أثارت موجة من الاهتمام.

بينما لا أحد يصف الحليب بأنه علاج للفيروس، فإن المتحمسين مقتنعون بإمكانياته الغذائية – القريبة من حليب الأم – للمساعدة على تقوية مناعة الجسم الطبيعية.

كليا يميري، طالبة في الهندسة الزراعية البيئية، سافرت مؤخرا إلى بيبر لشراء زجاجتين سعة 250 مل لمساعدة والديها على التعافي من “كوفيد 19″، وتقول: “علاوة على الأدوية التي يتناولونها، يمكن أن يكون حليب الحمير علاجا طبيعيا جيدا للجهاز التنفسي”.