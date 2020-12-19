شكرا لقرائتكم خبر عن أداة جديدة تتنبأ بالحاجة إلى وحدة العناية المركزة بين مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون في المملكة المتحدة أداة تتنبأ بدقة بما إذا كان المرضى الذين يعانون من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم التاجي، وهو العامل المسبب لمرض فيروس كورونا ، سيحتاجون إلى القبول في وحدة العناية المركزة ( ICU) أو يمكن عدم الحاجة إلى وحدة العناية المركزة.

يقول الباحثون، إن الأداة ميزت بشكل جيد بين المرضى الذين سيطلبون ولا يحتاجون إلى قبول في وحدة العناية المركزة (أو يموتون) وكانت أفضل وتوقعوا هذه الحاجة من أدوات الإنذار الحالية.

ووفقا للدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة " medRxiv *، إذا تم التحقق من صحتها في مجموعات سكانية أخرى ، تشير النتائج إلى أن هذه الأداة يمكن أن توفر تحذيرًا من الحاجة إلى تصعيد الرعاية وبعض موارد وحدة العناية المركزة.



أداة جديدة للتنبؤ بدخول العناية المركزة لمرضى كورونا

التحديات التي تواجه الخدمات الصحية

طوال عام 2020 ، تسبب جائحة كورونا، في فرض ضغوط غير مسبوقة على الخدمات الصحية ، مما أدى إلى وصول بعض الأنظمة إلى حالة من الانهيار.

يقول الفريق الإنجليزى القائم على الدراسة، إن الحاجة إلى إعادة توجيه الموارد قد زادت من مخاطر الوفاة بسبب أمراض أخرى، و مع تعرض الوباء لمزيد من الموجات ، ستحتاج الموارد المحدودة مرة أخرى إلى التركيز على المصابين بأمراض خطيرة أثناء محاولة الحفاظ على رعاية المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وخلال الموجة الأولى من الجائحة ، تم تطوير عدد من درجات الإنذار وتحديد الأولويات، حيث تعتمد الدرجات المستخدمة حاليًا بشكل عام على المعايير السريرية والمخبرية التي يتم قياسها في نقطة زمنية واحدة (عادةً دخول المستشفى) ، ولكن يجب اتخاذ القرارات السريرية المتعلقة بتصعيد الرعاية طوال فترة المرض.

ماذا فعل الباحثون؟

أجرى الفريق دراسة قائمة على الملاحظة لجميع المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا المؤكدة والذين تم قبولهم في مستشفيات جامعة نوتنجهام (NUH) NHS Trust بين 1 فبراير و 30 نوفمبر ، هذا العام (2020).

تم تقسيم المرضى إلى مجموعة الموجة الأولى (أولئك الذين تم قبولهم حتى 30 يونيو 1،374) ومجموعة التحقق من صحة الموجة الثانية (أولئك الذين تم قبولهم بعد ذلك 1590).

تتضمن السجلات الإلكترونية متغيرات اجتماعية وديموغرافية وسريرية ومخبرية شاملة ، بما في ذلك جميع القياسات المسجلة طوال فترة القبول، و كانت المعلومات الكاملة متاحة أيضًا لتصعيد الرعاية أو الوفاة أو لمدة 30 يومًا من المتابعة بعد الخروج من المستشفى.

من خلال ربط هذه المعلومات بالبيانات الأساسية عند العرض التقديمي ، تمكن الباحثون من تحليل أداء النتائج بأثر رجعي عبر فترة القبول بأكملها.

توقع النموذج بدقة الحاجة إلى وحدة العناية المركزة

من بين مجموعة الموجة الأولى ، كان 593 مريضًا مؤهلين لتصعيد وحدة العناية المركزة ، ومن بين مجموعة التحقق من الصحة ، كان 958 مؤهلاً للقبول في وحدة العناية المركزة.

كان النموذج قادرًا على التنبؤ بالحاجة اليومية لدخول وحدة العناية المركزة أو الوفاة أو البقاء على قيد الحياة دون تصعيد الرعاية بدقة جيدة خلال فترة القبول. علاوة على ذلك ، توقعت الأداة هذا التكهن اليومي بشكل أفضل من النتائج المحددة مسبقًا.

ويقول الباحثون إن الدراسة أظهرت أن دمج القياسات اليومية للملاحظات السريرية واختبارات الدم يحسن دقة التنبؤ بالتنبؤ والطلب على الموارد لمرضى الرعاية الثانوية المصابين بفيروس كورونا.