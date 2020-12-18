ليبيا تستعد لاستيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى السلطات الصحية في ليبيا لاستيراد مليوني جرعة من لقاح فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا أنها تشرع في تنفيز الإجراءات لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد مليوني جرعة، مؤكدة فتح اعتماد مالي للمركز الوطني للأمراض لهذا الغرض.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وحتى الآن بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 93,772 حالة بينها 63,886 تماثلت للشفاء، وتوفي 1,346 حالة.

وبحثت اللجنة المكونة من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، وعضوية وزير الصحة سعد عقوب، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف عدة مواضيع من بينها توفير الأكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات سواء من السوق الداخلية أو الخارجية.

كما تم الاتفاق على تطوير مصانع الأكسجين وتركيب مصانع أخرى لسد الاحتياجات، إضافة إلى مناقشة الخلل الموجود في شبكة الأكسجين بالمركز الطبي بنغازي، والتأكيد على إتمام عملية الإصلاح في أسرع ما يمكن.