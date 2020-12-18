شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمات صوتية ومرئية.. الواتساب سينافس «zoom» و« google meet» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة فيسبوك أن تطبيق الواتساب التابع لها، ستقدم ميزة المكالمات الصوتية والمرئية إلى إصدار سطح المكتب (desktop) العام المقبل.
وتأتي تلك الخطوة لتجعل الواتساب ينافس تطبيقات المكالمات المرئية كـ«زووم- Zoom» و«جوجل- مييت- Google meet»، و«ميكروسوفت تيم- Microsoft team»
ويحتل تطبيق «واتسآب» المرتبة الثانية بعد تطبيق «فيسبوك»، من حيث عدد المستخدمين بفضل امتلاكه لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وهو يستخدم إلى حد كبير في المكالمات الشخصية، على عكس تطبيقات «زووم» و«جوجل- مييت».
ولقت تطبيقات عقد الاجتماعات بالفيديو، رواج كبير في العام الحالي بسبب إجراءات التباعد الإجتماعي، بعد تفشي فيروس كورونا.
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