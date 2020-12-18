300 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، أن أكثر من 300 ألف شخص سجّلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.





كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ثم باقي الممارسين الصحيين ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وتلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، ليكون بذلك أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.