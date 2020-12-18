وزير الصحة الإماراتي: كفاءة تعاملنا مع كورونا تؤكد الرؤية الاستشرافية للحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عبدالرحمن بن محمد العويس، بريادة بلاده في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال العويس إن ريادة دولة الإمارات في كفاءة التعامل مع جائحة "كوفيد-19 "وتحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ14 عالميا - حسب استبيان المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم - يؤكد نجاح الرؤية الاستشرافية لحكومة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي.
وأضاف، في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذه الرؤية مكنت المنظومة الصحية في الإمارات من إثبات قدراتها وتبني نموذج فريد في إدارة أزمة "كوفيد-19 "وترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي وتحقيق استجابة مبتكرة وسباقة وفق رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة بناء على أفضل الممارسات العالمية.
ولفت العويس إلى أن صدارة الإمارات في هذا التقرير العالمي يعتبر إنجازا متميزا يعزز سجل الإنجازات التي حققتها الإمارات في إدارة وحوكمة مرحلة "كوفيد-19"، ويرسخ مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية.
وأكد ثقة الإمارات بقدرتها على التأقلم والتكيف السريع مع المتغيرات والجاهزية للنهوض والتعافي، والخروج من تحدي الجائحة بمكاسب عديدة تعزز من مكانة الدولة إقليميا وعالميا.
ووجه وزير الصحة الإماراتي تحية شكر لأبطال خط الدفاع الأول، الذين قال إنهم "شكلوا نماذج رائدة في العطاء الإنساني من خلال دورهم وجهودهم في التصدي لهذه الجائحة".
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