شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اللقاحات الأمريكية توافق على لقاح مودرنا وتوصى FDA بسرعة ترخيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، باستخدام لقاح لفيروس كورونا الذى طورته شركة الأدوية Moderna، بعد أيام فقط من بدء ظهور الجرعات الأولى من جرعة Pfizer فى جميع أنحاء البلاد وفى أذرع الناس يوم الاثنين.

وفى التصويت وافقت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الـ20 عضوا، على أنه يجب توفير اللقاح للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، الذى قتل أكثر من 307000 أمريكى.



موافقة الـfda على لقاح موردنا

ووفقا لتقرير جريدة "نيويونك بوست" يُتوقع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن تعطى الضوء الأخضر سريعًا للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للحلقة، وذلك وفقًا لتوصية اللجنة بأن فوائد لقاح موديرنا تفوق المخاطر التى يتعرض لها أولئك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأكثر.

جاءت التوصية بعد 7 ساعات من النقاش حول سلامة اللقاح وفاعليته، بما فى ذلك تحليل تفاصيل دراسة موديرنا وخطط المتابعة، خلال اجتماع لجنة الخبراء أمس الخميس.

وقال الدكتور هايلى جانز من المركز الطبى بجامعة ستانفورد: "الأدلة التى تمت دراستها بتفصيل كبير على هذا اللقاح تفوق إلى حد كبير أى من المشكلات التى رأيناها".

ويوم الثلاثاء الماضى أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقريرًا يفيد بأن نظام موديرنا المكون من جرعتين تم تأكيده فى تجربة إكلينيكية ليكون فعالًا بنسبة 94% وكان فعالًا بشكل خاص ضد الأمراض الشديدة، وقال التقرير إنه لم يتسبب فى مشاكل سلامة كبيرة.

ومثل لقاح فايزر تشمل الآثار الجانبية للقاح موديرنا الحمى والتعب وآلام العضلات، ويستخدم كلا اللقاحين تقنية متشابهة ويتطلب كل منهما جرعتين على حدة عدة أسابيع، ومع ذلك حذر الخبراء من أن الجرعات ليست متطابقة.

وقال كبير المسئولين الطبيين فى موديرنا الدكتور تل زاكس: "لن أفترض بالضرورة أن ردود الفعل ستكون هى نفسها".

واكتسبت المراجعة التى أجراها خبراء فى الأمراض المعدية وعلم الأوبئة وعلم المناعة أهمية إضافية بعد دخول أحد العاملين الصحيين فى ألاسكا إلى المستشفى بعد تعرضه لرد فعل تحسسى خطير تجاه لقاح كورونا من شركة فايزر، وأصيب الشخص، الذى يُعتقد أنه عانى من رد فعل تحسسى مشابه لمريضين فى المملكة المتحدة، بالمرض.

وقالت الشركة الأسبوع الماضى إن الحكومة الفيدرالية أمرت أيضًا بما مجموعه 200 مليون جرعة من موديرنا حتى الآن، ومن المتوقع تسليم نحو 20 مليونًا بحلول نهاية ديسمبر.