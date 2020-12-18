كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تعتبر بذور دوار الشمس من الأطعمة الخارقة، لا يدرك الكثيرون ذلك، بذور دوار الشمس مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية. نظراً لأن هذا الطعام الفائق يندرج تحت فئة المكسرات، فقد يشعر البعض بأن تناول بذور دوار الشمس أثناء الحمل قد يكون ضاراً بالطفل والأم، لذلك تقدم لك في هذا المقال فوائد بذور دوار الشمس أثناء الحمل.

فوائد بذور دوار الشمس للحامل

عباد الشمس

أوضحت الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس للحامل.

يساعد في الوقاية من السرطان: يحدث السرطان بشكل رئيسي بسبب الأكسدة غير المنضبطة التي تحدث في الجسم، تعمل بذور دوار الشمس كمضادات للأكسدة، وتساعد على منع الأكسدة، وبالتالي حماية الجسم من الخلايا السرطانية. بذور دوار الشمس مصدر غني للسيلينيوم الذي يزيل السموم من الجسم، وتخلص الجسم من الخلايا التالفة. يساعد السيلينيوم على وجه التحديد في الحفاظ على سرطان الثدي. تحتوي هذه البذور أيضاً على نسبة عالية من فيتامين E المعروف بقدرته على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان القولون.

تحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة: وجود المغنيسيوم في بذور دوار الشمس يعمل على استقرار مستوى السكر في الدم بشكل فعال. عند تناولها مباشرة بعد الوجبة، ستتحكم بذور دوار الشمس بنجاح في ارتفاع السكر في مجرى الدم.

تساعد على تقليل الكوليسترول: فيتوستيرول مركب معروف بقدرته على التغلب على الكوليسترول، ولحسن الحظ تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من فيتوستيرول. ليس هذا فقط، ولكن بذور دوار الشمس مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تقليل إنتاج الكولسترول السيئ في الجسم. تحتوي بذور دوار الشمس أيضاً على فيتامين يسمى النياسين، والذي يساعد أيضاً على تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم.

يساعد على الهضم: بذور دوار الشمس غنية بالألياف. الألياف تنظف وتزيل سموم الجهاز الهضمي وتضمن الهضم السلس. تساعد الألياف أيضاً على منع وتقليل الإمساك.

تقي من أمراض القلب: عندما يتأكسد الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو انسداد الشرايين. نظراً لأن بذور دوار الشمس مليئة بمضادات الأكسدة، فإنها تمنع أكسدة الكوليسترول. وبالتالي منع أمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوي العظام: ثبت علمياً أن المغنيسيوم ضروري لنمو الهيكل العظمي الصحي، مما يجعل بذور دوار الشمس مصدراً حيوياً للمغذيات للمساعدة في نمو العظام بشكل صحي ومنع هشاشة العظام. تحتوي هذه البذور أيضاً على النحاس الذي يساعد على المرونة ويجعل المفاصل قوية ومرنة.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات: فيتامين (هـ) هو عامل محايد جيد يعمل على تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا المخ والكوليسترول الجيد. فيتامين (هـ) غير التهابي بطبيعته، وبالتالي يحافظ على الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي. كما أنه يساعد بشكل كبير في الهبات الساخنة عند النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث

يضمن صحة الجلد: فيتامين E الموجود في بذور دوار الشمس هو أحد مضادات الأكسدة القوية الضرورية للحفاظ على بشرة صحية. كما أنه يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث ويحافظ على تغذية البشرة وإشراقها وصحتها.

يحارب الاكتئاب: يساعد النياسين الموجود في بذور دوار الشمس على تسريع نشاط GABA في خلايا الدماغ مما يساعد على الحد من القلق والاكتئاب. تحتوي بذور دوار الشمس أيضاً على المغنيسيوم الذي يساعد في تصحيح اضطرابات المزاج وتقليل الاكتئاب.

هل من الآمن تناول بذور دوار الشمس أثناء الحمل؟

فوائد عباد الشمس للحامل

بذور دوار الشمس ليست آمنة فقط ولكنها ضرورية أيضاً أثناء الحمل. بذور دوار الشمس مصدر غني لحمض الفوليك. حمض الفوليك ضروري لنمو وتطور طفل سليم. حمض الفوليك وفيتامين "ب" الموجودان في بذور دوار الشمس يمنعان التشوهات الخلقية. يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أثناء الحمل إلى انشقاق الشفة وانشقاق العمود الفقري. يمكن أن يؤثر أيضاً على الأم الحامل، ويمكن أن يسبب تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم. لذلك، تأكد من أن وجبتك تحتوي على كمية كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى وما هي الطريقة الأخرى لدمج بعضها في نظامك الغذائي؟ عن طريق تناول بعض بذور دوار الشمس.

بعض النصائح لتناول بذور دوار الشمس أثناء الحمل

للحامل

تعد بذور دوار الشمس متعددة الاستخدامات ويمكنك دمجها في نظامك الغذائي بعدة طرق، يمكنك إضافة حفنة إلى سلطتك لمنح سلطتك نكهة مقرمشة. يمكنك حتى إضافة البعض إلى عجينة الدوسة أو البان كيك. يمكن أن ترفع مقبلات بذور دوار الشمس المحمصة على أرز مقلي أو خضراوات سوتيه طبقك إلى مستوى آخر. ضعي القليل من بذور دوار الشمس على الخضار المقلية والنودلز لإضافة بعض القرمشة إلى الطبق. أفضل وأسهل طريقة لاستهلاك بذور دوار الشمس المحمصة هي تناولها كما هي، مثل وجبة خفيفة. فقط تأكدي من أنك لا تفعلين في تناول الطعام وضعي في اعتبارك دائماً أن الإفراط في تناول أي شيء يضر بك وحتى للطفل.