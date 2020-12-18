مشاكل تواجهها المراهقات..وطرق حلها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً -

المراهقة مرحلة غاية في الدقة والحساسية والخطورة؛ حيث هناك الكثير من المشكلات والتحديات النفسية أو الصحية والجسدية التي يواجهها المراهق، والغريب أن بعض الأهل يبتعدون في هذه المرحلة؛ إذ يظنون أن المراهق قد أصبح مسؤولاً وأكثر نضجاً، وأحياناً يختارون ترك المراهق مع عالمه الجديد؛ خوفاً وحرصاً على بقاء علاقة الود والاحترام بينهما. ولكن الزمان غير الزمان؛ وأسلوب تربية الأمس تغير وربما انتهت صلاحيته. خصوصاً مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية وتأثيراتها السلبية والإيجابية معاً. ضيفتنا الدكتورة فاطمة الشناوي أستاذة الطب النفسي وخبيرة التنمية البشرية للشرح والتوضيح

الانتقال من مرحلة إلى مرحلة

المراهقة أهم طفرة تحدث للإنسان

بداية الكبر والنضج فترة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الحقيقية، سواء كان المقصود بالكبر النضج العقلي والجسدي أو فقط مرور السنوات

طبياً وعلمياً مرحلة المراهقة تُعد أهم طفرة تحدث في حياة الإنسان، وحلقة الوصل بين هاتين المرحلتين هي سنوات وتجارب المراهقة

في الطفولة كانت أقصى المشاكل الاهتمام بالألعاب، وارتداء الملابس الجديدة، وشراء الدمى واللعب والمرح

وفي المراهقة تنقلب الحياة رأساً على عقب؛ حيث تجد الفتاة نفسها أمام كم هائل من التغيرات والتقلبات الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية

فتعيش الكثير منهن في حيرة غريبة ينتج عنها العديد من المشكلات والعقبات

مشاكل المراهقات كثيرة ومتنوعة

تذكر الأرقام أن 40 في المائة تعانين من الاضطرابات النفسية، في حين تعاني نسبة 15 في المائة من خطر الوزن الزائد، كما تتعرض نسبة 30 في المائة إلى التعنيف الكلامي. مما يؤكد على كثرة وتنوع المشاكل

أولاً: علامات البلوغ عند الفتاة وتغيرات تلك الفترة -كل شخصية تختلف عن الأخرى- ولكن تبعات هذا البلوغ له مشاكله مثل: المشكلات المتعلقة باحترام وتقدير الذات، الاكتئاب، اكتشاف أهمية وجود الجنس الآخر والانجذاب العاطفي إليه

ثانياً: شرب المخدرات.. في بعض الحالات تنتج المشاكل من الانجذاب للأشياء الغريبة والممنوعة مثل المخدرات.. من المهم توعية الفتيات منذ طفولتهن بمخاطر المخدرات بشكل عام، وكيف تؤثر بالسلب على الصحة والناحية النفسية والاجتماعية، وأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بخطر الهلاك

في حالة إذا اكتشفت تجربة ابنتك أو تعاطيها للمخدرات، يجب التفكير بهدوء بحثاً عن الأسباب التي أدت لذلك الفعل، ثم التفكير في حل المشكلة عن طريق العلاج والتوعية والوقاية بعد ذلك وليس بالإهانة والعنف وخلافه

الانجذاب للجنس الآخر مشاعر طبيعية

ثالثاً: الانجذاب للجنس الآخر في فترة المراهقة، وهذا أمر طبيعي نتيجة للتغيرات الجسدية والهرمونية والعاطفية التي تحس بها الفتاة، فمن الطبيعي أن تختبر مشاعر انجذابها ناحية شخص من الجنس الآخر

الحل: إن هذا الشعور طبيعي تماماً وغالباً ما يكون مؤقتاً، ولا ضرر منه إلا في حالة تطور الأمر للتعلق الزائد أو التفكير في التوقعات غير الواقعية

من المهم للغاية على الأم أن تكون صديقة لابنتها، والتحدث معها بكل صراحة وبساطة عن هذه الفترة وما الصواب وما الخطأ من المشاعر

التحدث بوضوح عن مبادئ الثقافة الجنسية المطلوب معرفتها فقط في تلك الفترة، وتشجيع الفتاة على إخبار والدتها أو والدها بكل ما يقلقها في هذه المغامرة

رابعاً: الاكتئاب

اسباب كثيرة وراء الإكتئاب

نتيجة للتغيرات الهرمونية المتسرعة من أبرز المشكلات بين المراهقات، فقد تشعرن به لأسباب مختلفة؛ بعضها يكون بسيطاً

مثل عدم الحصول على درجات جيدة، أو بسبب التعلق العاطفي، أو بسبب زيادة الوزن، أو المشاكل مع الأصدقاء. وقد لا يكون هناك سبب واضح للاكتئاب سوى الشعور بالتشتت والضياع

الحل..

المراهقة تحتاج لمساعدة نفسية

إذا فقدت الفتاة فجأة اهتمامها بالأشياء التي كانت تحبها في يوم من الأيام، فتحدثي معها عن ذلك

الشعور المؤقت بالحزن لمدة يوم واحد أو حتى أسبوع هو أمر طبيعي، ولكن يجب أن تشعر بالقلق إذا كانت الفتاة تظهر باستمرار حزينة أو مكتئبة

إذا توقفت فجأة عن النوم أو كانت تنام بشكل مفرط، فقد تكون مصابة بالاكتئاب

إذا تحدثت عن الانتحار أو الموت في كثير من الأحيان، احصلي على مساعدة نفسية من متخصصين فورًا

خامساً: التنمر من أكثر المشكلات المنتشرة في سن المراهقة خاصة لدى الفتيات، فالسخرية من المظهر والشكل وطريقة الكلام أو المشي من أبرز صور ذلك التنمر، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الاكتئاب الشديد، وربما الانتحار

الحل!

اتصال مفتوح مع المراهقة

قومي بإنشاء اتصال مفتوح مع ابنتك حتى تشعر بالراحة في التحدث عن أي شيء، إذا كنت تعتقدين أنها تتعرض للتنمر، تحدثي معها عنه وأعطيها مشورتك حول ما يجب فعله أو كيفية إيقاف المتنمرين عند حدهم بطريقة سليمة.

يمكنك أيضًا أن تخبريها عن المواقف التي تعرضت فيها للمضايقات وكيف شعرت خلالها، على أقل تقدير هذا سيسمح لها بمعرفة أنها ليست وحيدة

احرص أيها الأب دوماً على أن تكون سنداً لابنتك وتخبرها كم هي قوية وفريدة وجميلة، حتى تزداد ثقتها في نفسها وتستطيع مواجهة المضايقات

إذا كان التنمر شديدًا للغاية، يمكنك مناقشة خيار تغيير المدرسة أو النادي أو المكان الذي تتعرض فيه للتنمر

مشاكل ترتبط بالنت ومظاهر النمو

1-هرمونات الدورة الشهرية

الحيض غير مريح للتجربة الأولى

من أبرز المشكلات التي تواجهها الفتيات في سن المراهقة، يمكن أن يكون الحيض مخيفًا أو مفاجئًا أو غير مريح للتجربة لأول مرة، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي قد تكون سمعتها الفتاة عن الدورة الشهرية

الحل! تحدثي مع ابنتك قبل حدوث الحيض؛ حتى تعرف ما تتوقعه. ودعيها تعرف أن هذه تجربة طبيعية

علميها أن يكون لها فوطة صحية تحملها في أي مكان للطوارئ، وتعرف كيفية استخدامها

2-الخلافات

الخلافات بين الأصدقاء مشكلة

التي تحدث بين الأصدقاء، أو مشكلات المظهر مثل تساقط الشعر أو حب الشباب أو زيادة الوزن، وغالباً ما تزول بزوال الحالة نفسها

الحل..أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها للآباء والأمهات هي أن تكون صديقاً لابنتك، فمع الاهتمام بالتربية وتوفير الاحتياجات المادية اللازمة لها لابد أيضاً من الاهتمام بالاحتياجات المعنوية

3-ظهور الثدي

يكبر الثدي لدى الفتيات في هذه المرحلة، ولكن ليس في نفس الوقت أو نفس الحجم، وظهور الثدي في وقت مبكر يمكن أن يجلب الانتباه مما قد يسبب لها الإحراج، وعليها ارتداء حمالة الصدر المناسبة

4-التعرف على شخص عبر الإنترنت

الانترنت ومشكلة المعلومات الشخصية

تعرفت الابنة على شخص عبر الإنترنت، يبدو لطيفاً ويريد أن يلتقي بها، وللأسف هناك بعض الأشخاص يكذبون كثيراً عبر الإنترنت

انصحي ابنتك بألا تعطي معلومات شخصية (مثل عنوانك أو رقم هاتفك أو اسمك الحقيقي)، ولا توافق على مقابلة أي شخص لا تعرفه وجهاً لوجه، إذا كان هناك شخص يضايقها، عليها التوقف عن التحدث معه

5-معاملة المراهقة كطفلة

كيف تعاملين المراهقة على أنها طفلة؟

فتاتك في المدرسة الثانوية، فكيف تعاملينها على أنها طفلة. وماذا تفعل المراهقة؟ عليك أيها الأب أن تؤكد لها أنها مسؤولة

بل ويمكنها المساعدة في المهام المنزلية المختلفة، وتدعيمها للحصول على علامات عالية، وربما الحصول على وظيفة بدوام جزئي

والآن عزيزي الأب.. عزيزتي الأم، هل هناك استفسارات جديدة عن مشاكل المراهقات الكثيرة.. اكتبوها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365

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