شكرا لقرائتكم خبر عن هل المضاعفات العصبية شائعة فى حالات كورونا الخفيفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار بحث أمريكي حديث، أن المضاعفات العصبية شائعة حتى في حالات العدوى الخفيفة، وذلك بعد فحص عدد من المرضى في ولاية ماساتشوستس، التي احتلت المرتبة الثالثة بين الولايات الأمريكية من حيث العدد الإجمالي لحالات كورونا.

وذكر تقرير موقع " newsmedical " أنه نظرًا لعدد مرضى كورونا الكبير في الدراسة، أتاح الفرصة للباحثين برؤية مجموعة واسعة من المضاعفات العصبية في وقت مبكر من الوباء، وتم توثيق هذه النتائج للأطباء الآخرين الذين يعتنون بمرضى كورونا في بيئات متنوعة بالمثل.



مضاعفات عصبية

ما المضاعفات العصبية التي يمكن أن يؤدي إليها COVID-19؟

في الدراسة أوضح الباحثون في أقسام طب الأعصاب والأمراض المعدية في مركز بوسطن الطبي، أن هناك مجموعة من المضاعفات العصبية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات والحالة العقلية المتغيرة، ويمكن أن تشمل مضاعفات كورونا أي جزء من الجهاز العصبي ، بما في ذلك الأوعية الدموية والدماغ والحبل الشوكي والأعصاب والعضلات.

هناك مجموعة متنوعة من الآليات التي يمكن أن يتسبب بها فيروس كورونا في مضاعفات عصبية، يمكن أن تنجم هذه المضاعفات عن استجابة الجسم المناعية للفيروس (مثل متلازمة Guillain-Barre ، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على الأعصاب) ، من الإصابة بمرض خطير شامل (مثل إصابة الدماغ نتيجة نقص الأكسجين) ، من زيادة الميل إلى تشكل جلطات دموية (مثل السكتة الدماغية) ، من تفاقم الاضطرابات العصبية الموجودة مسبقًا ، وربما من إصابة الجهاز العصبي بالفيروس نفسه.

نتائج الدراسة

عانى جميع المرضى المشمولين في الدراسة من مضاعفات عصبية ، ولم يكن معظمهم في حالة حرجة ، مما يشير إلى أن هذه المضاعفات لا تقتصر فقط على هؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية وحدة العناية المركزة أو جهاز التنفس الصناعي.

فقد تؤدي الظروف الصحية الأساسية إلى تأهب الأشخاص للإصابة بمضاعفات عصبية ؛ على سبيل المثال ، وقد يكون المرضى الذين يعانون من مرض مزمن في الكلى أكثر عرضة للإصابة ببعض المضاعفات العصبية للفشل الكلوي التي رأيناها في دراستنا.

ووفقا للباحثين، فانه على الرغم من أن المضاعفات العصبية قد تكون أكثر شيوعًا لدى المرضى الأكبر سنًا، لا سيما أولئك الذين يعانون من حالات مهيئة ، فقد وجدت بعض الدراسات أنه حتى البالغين الأصغر سنًا المصابين بـ كورونا معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات عصبية شديدة مثل السكتة الدماغية.