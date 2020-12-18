ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، الجمعة، إنه تمت الموافقة على لقاح كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا وسيتم شحنه على الفور.

يأتي إعلان ترامب على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تصدر أي إعلان عام عن قرارها بشأنه.



واجتمعت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء لمناقشة لقاح موديرنا، الخميس، ومن المتوقع أن تصدر الإدارة قرارها، الجمعة.