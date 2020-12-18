شكرا لقرائتكم خبر عن «جيروزاليم بوست»: كمامة جديدة «مطهرة» توفر حماية 99.99% ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل باحثون إلى تصنيع كمامة قالوا إنها توفر حماية من فيروس كورونا بفعالية تبلغ نسبة 99.99%.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، قام بتطوير الكمامة الجديدة، بالتعاون مع مستشفى هاداسا وإحدى الشركات، مشيرة إلى إنها كمامة جراحية مزودة بحماية نشطة مضادة للفيروسات والبكتيريا، حيث بلغت فعاليتها نسبة 99.99% ضد فيروس كورونا.

وأكد التقرير أن اختبارات اجريت على مدى فعالية الكمامة في إدارة مخصصة للمعاهد البيولوجية، حتى قبل انتشار فيروس كورونا، بينما تحققت وزارة الصحة من فعاليتها ووافقت عليها.

ولفت التقرير إلى أنه تم استخدام تكنولوجيا مطهرة معروفة باسم «نهاية الجراثيم»، والتى تتمتع ببراءة اختراع عالمية، قائلا إن هذا المطهر الابتكاري المضاد كان قد تم تطويره في الأصل لاستخدام الجيش الإسرائيلى عند التعامل مع الحرب البيولوجية.

وأشار التقرير إلى أن مستشفى هاداسا ساعد أثناء تفشي الوباء في رفع كفاءة التكنولوجيا المستخدمة لتطوير الكمامة والتى كان يستخدمها الأطباء والممرضون والطواقم الطبية على خط المواجهة في الحرب ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن المستشفى أعلن في بيان له إن الكمامة صارت متوافرة في الوقت الراهن للجماهير حتى يتسنى لهم الحصول على مزيد من الحماية التامة، ومن ثم يمكن أن تلعب هذه الكمامة دورا في «فتح السماوات» والسفر جوا.