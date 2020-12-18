تطعيم 50 مليون صيني بلقاح كورونا خلال شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة صينية أن بكين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في منتصف فبراير/ شباط المقبل.
وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، التي تصدر في هونج كونج، أن مسؤولين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مختلف أنحاء البلاد، شاركوا، الأربعاء الماضي، في اجتماع تدريبي متلفز، للاستعداد للتلقيح الجماعي للفئات العرضة للمخاطر.
وتعتزم الحكومة المركزية توزيع 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي يتم إعطاؤها على مرتين والتي صنعتها شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" الصينيتان قبل الخامس من فبراير/ شباط المقبل، طبقا لإخصائي في قطاع الصحة، على علم بالاجتماع.
ويهدف الإجراء إلى منع انتشار المرض، خلال العطلة، التي تشهد عادة سفر ملايين الأشخاص إلى بلادهم ليكونوا مع أسرهم.
وتمكنت الصين من احتواء الفيروس من خلال تتبع السكان والاختبارات الجماعية وإغلاق الحدود، ويحدث تفش بين الحين والآخر الآن، لكن يتم احتواؤه سريعا.
والأشخاص الذين سيتم تطعيمهم أولا هم موظفو الصحة ورجال الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو الجمارك وعمال الشحن والخدمات اللوجستية وموظفو دار الرعاية وعمال المرافق،بحسب الصحيفة.
ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم للشعب بعد العام القمري الجديد.
يذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في الصين وصل إلى 86789، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.
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