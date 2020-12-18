أسباب تجعل مريض كورونا المتعافى بحاجة للقاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيروس كورونا الآن سببا رئيسيا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يقتل عددًا أكبر من الأشخاص كل يوم مقارنة بالسرطان أو النوبات القلبية.وللمساعدة في وقف موجة هذا المرض الذي يهدد الحياة ، طور العلماء في جميع أنحاء العالم لقاحات، ولكن هناك العديد من الأسئلة في أذهان الأشخاص المحيطين بحملة التطعيم هذه.



اسباب حصولك على اللقاح حتى لو كنت مصاب بكورونا

لماذا تحتاج إلى لقاح Covid-19؟

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، لا تزال الغالبية العظمى من الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والقيود الحالية هي فقط التي تمنع المزيد من الناس من الموت، ومن شأن اللقاح أن يعلم أجسادنا مكافحة العدوى عن طريق منعنا من الإصابة بفيروس كورونا أو على الأقل جعل الفيروس أقل فتكًا.

حتى لو كنت مصابًا بـ كورونا ما زلت بحاجة إلى التطعيم

يتم الآن إعطاء لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 لمرضى فيروس كورونا في بعض أنحاء العالم، ولكن السؤال الذي يبقى في أذهان الجميع هو ما إذا كان يجب تطعيم أولئك الذين تعافوا من الفيروس القاتل أم لا؟ .

تم الإبلاغ عن إعادة الإصابة بفيروس كورونا من مدن مختلفة حول العالم، وقد يؤدي الحصول على جرعتين من اللقاح إلى تقليل فرص الإصابة بـ COVID-19 بشكل كبير.

ولكن حتى لو كنت مصابًا بـ الفيروس، فإن الحصول على اللقاح قد يساعد في منع الإصابة مرة أخرى وتقليل خطر إصابتك بالمرض مرة أخرى.

سبب آخر يجعل التطعيم مهمًا جدًا لشخص تعافى من الفيروس هو أنه قد يساعد في تقوية المناعة ضد كورونا، فوفقًا للتقارير ، فإن لقاح Pfizer و BioNTech فعال بنسبة 95 ٪ في الوقاية من كورونا، ، كما أنه قد يساعد في منع الإصابة مرة أخرى لدى الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للفيروس ، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من التعرض.

متى يحتاج مريض كورونا المتعافى إلى التطعيم؟

متى يمكن للشخص أن يفكر في أخذ اللقاح؟

ووفقًا للتقارير ، يُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف من كورونا، بالانتظار لما يقرب من 90 يومًا بعد الإصابة السابقة قبل التطعيم .