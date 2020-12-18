شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يسبب شلل الأطفال وإصابات فى الحبل الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تسبب الشلل لدى الأطفال في حالات نادرة للغاية، حيث نظر الباحثون في جامعة مانشسترالبريطانية، في الأعراض العصبية في 38 حالة غير عادية من فيروس كورونا تحت سن 18 عامًا.

وحسب ما ذكرته جريدة "ديلى ميل"، فإنه تم تقييم مجموعة من 38 طفلاً ثبتت إصابتهم بالعدوى في الدراسة المتخصصة الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في 8 بلدان، وتم العثور على الحالات بعد دعوة عالمية لحالات كورونا غير عادية لدى الأطفال من قبل الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب للأطفال.

كما أجرى العلماء في ألمانيا عمليات تشريح لجثث 33 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا ودرسوا المخاطر الموجودة في مؤخرة الأنف - فوق الفم حيث يلتقي الحلق بالتجويف الأنفي - بالإضافة إلى عينات من أنسجة المخ، كانت المادة الوراثية للفيروس التاجي موجودة بكميات كبيرة في مخاط التجويف الأنفي ، ولكن تم العثور أيضًا على بروتينات فيروس كورونا.

ووفقا للدراسة خضع جميع الاطفال لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بعد ظهور أعراض من نوع ما ، بدءًا من الحمى القياسية إلى مشاكل في تحريك الأطراف وضعف الوظيفة الإدراكية.

وكان 8من الأطفال لا يعانون من أعراض تنفسية مثل ضيق التنفس أو السعال ، كما هو الحال عادة مع الفيروس التاجى ، بينما توفي 4 أطفال في الدراسة بعد الإصابة بعدوى أخرى ، مثل السل و MRSA ، بعد أن جعلهم فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة.

كما أصيب 2 من الشباب في الدراسة بالشلل بعد أن وصل الفيروس إلى الحبل الشوكي وتسبب في حدوث التهاب، وأصيب أحد الأطفال بشلل رباعي وكان يعتمد على جهاز التنفس الصناعي للتنفس عبر ثقب القصبة الهوائية، ويتم تغذية الطفل أيضًا بأنبوب في معدته،ويعانون ايضا من خلل في الحركة ، وهي حالة جعلتهم غير قادرين على تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس ووظيفة المثانة ودرجة الحرارة ، على سبيل المثال.

أثبتت الأبحاث السابقة أن الفيروس يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي وغزو العضو، ويمكنه أيضًا الوصول إلى الدماغ عبر الأنف وقال البروفيسور ستافروس ستيفاروس ، كبير مؤلفي الدراسة: من الواضح من عدد الأطفال الذين رأيناهم مع فيروس كورونا، أن المضاعفات العصبية نادرة، لكن من المهم إدراك أن -كورونا يمكن أن يكون تشخيصًا محتملاً ، حتى لو لم يظهر هؤلاء الأطفال أعراض الجهاز التنفسي التقليدية للفيروس.

ويضيف: من المهم التأكيد على أن معظم الأطفال المصابين بمرض عصبي مرتبط بـ كورونا سيتحسنون ، لكن مع ذلك نادرًا ما يحدث عند الأطفال الأصحاء سابقًا ''.