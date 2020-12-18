489 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.. وشفاء 655

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 489 إصابة جديدة، و9 وفيات، وشفاء 655 حالة، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 308 إصابات و563 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 93 ألفًا و772 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و540 حالة نشطة، ووفاة 1346 شخصًا.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
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