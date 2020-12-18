2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن 15 حالة وفاة سجلت في الضفة و5 في غزة، و2 في القدس، في حين سجلت 997 إصابة بقطاع غزة، و860 في الضفة و313 في القدس.
وأشارت إلى وجود 131 مصابا في العناية المكثفة، و34 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
ومساء الخميس، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة، بعد ارتفاع قياسي في نسبة الوفيات والإصابات اليومية.
وأكد إشتية خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية لمجلس الوزراء تقرر إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بالضفة الغربية بمختلف مستوياتها، بالإضافة للمدارس بكل المستويات، ابتداء من صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى التحول للتعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
وأعلن إشتية أنه تم منع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.
وشدد على إغلاق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيها الإصابات، لافتا إلى أن الحكومة وأجهزتها المختلفة تتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.
وتقرر منع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا من كل يوم ابتداء من الخميس، على أن تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
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