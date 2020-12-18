الأموال المهاجرة تحط في هذه الأسواق.. كراسي كورونا الموسيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هجر المستثمرون أسواق الأسهم والسندات مطلع العام الجاري، وسرعان ما جذبتهم الأسواق الناشئة، لتعوض خسائر كورونا.

وتدفق المستثمرون إلى الأسواق الناشئة خلال الربع السنوي الحالي بأسرع وتيرة في 7 سنوات، مما يعوض التخارج القياسي من أسواق أسهم وسندات تلك الدول في بداية أزمة "كوفيد-19".

ومن المتوقع استمرار تدفق الأموال إلى تلك الفئة من الأصول في العام المقبل، في حين حذر بعض المحللين من أن الرؤية الاقتصادية لا تزال صعبة، حيث تخطت خسائر العالم من جائحة كورونا 12.5 تريليون دولار خلال عام 2020 فقط، وستتضاعف ثلاث مرات بحلول 2025 حسبما توقع صندوق النقد.

الهجرة ثم العودة

أكثر من 95 مليار دولار تخارجت من أسواق الأسهم والسندات في مارس/آذار، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 243 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من أزمة "كورونا"، حسبما أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي التي نشرتها "فاينانشيال تايمز".

وقبل نهاية العام الجاري ومع الاستعداد لاحتفالات رأس السنة الجديدة وظهور لقاحات فيروس كورونا، بدأت عودة المستثمرين الأجانب للأسواق الناشئة وكانت بطيئة في البداية ولكن تسارعت إلى 145 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، وخلال الشهر الماضي استثمروا نحو 37 مليار دولار في أسواق الدين الناشئة و40 مليار دولار في الأسهم.

وقال جوناثان فورتن فارجاس الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي، إن الربع الرابع من العام الجاري يستعد لتسجيل أقوى وتيرة تدفقات نقدية إلى أصول الأسواق الناشئة منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013.

ديون الأسواق الناشئة

تجاوزت ديون الأسواق الناشئة 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، في أعقاب زيادة إصدارات الدين خلال أزمة كورونا وفق، بنك التسويات الدولية.

وقال البنك إن إصدارات الدين زادت إلى مستويات مقلقة بلغت 14% في الربع الثاني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران وقادت لزيادة 7% على أساس سنوي للدين المقوم بالدولار عموما.

وقالت موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الدول الأشد فقرا في العالم تعاني لطرق أسواق الدين العالمية، رغم تنامي إصدارات السندات من الأسواق الناشئة الأكبر وبقية أنحاء العالم.

وقدرت موديز، قيمة إصدارات لسندات دولية من الأسواق الناشئة بنحو 488 مليار دولار - مقوم بالدولار وعملات رئيسية أخرى - باعتها دول بحاجة إلى سد الفجوات التي أحدثها كوفيد-19 في ميزانياتها هذا العام، وأن رقم العام الماضي القياسي البالغ 590 مليار دولار لن يصمد.