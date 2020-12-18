ماء جوز الهند أسرع رجيم لخسارة الوزن الزائد

تعاني غالبية النساء من مشكلة الوزن الزائد وتراكم الدّهون، فقد أصبحت هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي يبحث الجميع عن حلول جذريّة لها، وتجدر الإشارة إلى أنّ فقدان الوزن بشكلٍ صحيّ لا يقتصر على اتّباع برنامجٍ غذائي لفترة مُعينة، بل يعتمد على ممارسة نمط حياة صحيّ بشكلٍ مُستمر، ويشمل ذلك تغييراً في العادات اليومية المُرتبطة بالأكل والنشاط البدني.

تتساءل الكثيرات عن أفضل الطرق لخسارة الوزن بسهولة، ولهذه الغاية، يوصي معظم أخصائيّي التغذية بهذه الحمية لمن يرغبون بخسارة الوزن، وتتكوّن هذه الحمية من شراب ماء جوز الهند.

تعرّفي أكثر مع "الجميلة" إلى هذا الشراب السحري الذي سيمنحك الإطلالة التي تحلمين بها، في السطور الآتية:

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يُعد ماء جوز الهند أحد أكثر المشروبات الطبيعية المنعشة، التي تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهو مشروب طبيعي آمن تماماً، ولا يحتوي على أي مواد حافظة أو دهون، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والغذائية، ويحتوي على ما يقارب 95% من الماء، والنسبة المتبقية تحتوي على فيتامين بي وسي B،C، والمعادن كالبوتاسيوم، والماغنسيوم والصوديوم.

يٌعتبر ماء جوز الهند بديل صحي للمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة، كما أنه يساعد على مكافحة الإرهاق واستعادة الطاقة، حيث يساعد ترطيب الجسم بشكل كافٍ على منع تخزين الدهون، ما يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، مما يؤثر إيجابياً على عملية التمثيل الغذائي، وبذلك، يساعد ماء جوز الهند على التخلص من الوزن الزائد.

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لكي تحصلي على فوائد ماء جوز الهند المُنحّفة، ننصحك بأن تحضريها في منزلك وألا تضيفي إليها السكّر أو المواد الحافظة أو الملوّنات، وإحرصي على أن تستخدمي، لهذه الغاية، جوز الهند الطبيعي.

إغسلي ثمرة جوز الهند وجففيها جيداً.

أحدثي ثغرة في رأس الثمرة لتستخرجي منها الشراب.

واظبي على شرب هذا الماء بعد انتهائك من وجباتك اليومية لأنّ هذا يمنعك من «اللقمشة» في الفترة الفاصلة بينها.

من المهم أيضاً أن تتناولي هذا الماء قبل حلول موعد الفطور لأنّه يُشعرك بالشبع ويمنحك الطاقة والمعادن والأملاح التي تحتاجين إليها على امتداد النهار.



حيل مفيدة

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يمكنك أن تضيفي إلى ماء جوز الهند بضع نقاط من زيت الزيتون، فتناول هذا المزيج يعزّز صحة جهازك الهضمي والمرور المعوي لديك.

يمكنك أيضاً أن تُضيفي إلى هذا الماء بضع نقاط من عصير الليمون، فهذا المزيج يساهم في تنظيم مستوى السكّر في دمك وفي تحفيز عملية الأيض لديك ويعود بفوائد كبيرة على صحّة جهازك الهضمي.



فوائد ماء جوز الهند

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يعمل ماء جوز الهند في الحفاظ على ترطيب الجسم وهذا هو السبب وراء كثرة استخدام الرياضيين لهذا المشروب بعد التمارين الرياضية.

يُقلِّل ماء جوز الهند من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وانخفاض ضغط الدم، ويُساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

يعمل ماء جوز الهند كمدر للبول، مما يساعد على سرعة التخلص من السموم والفضلات خارج الجسم.

يُساعد الجهاز الهضمي، حيث يحتوي جوز الهند علي 9% من كمية الألياف التي يحتاجها الجسم في يوم واحد.

يتميز ماء جوز الهند بالقدرة على تنشيط الدورة الدموية، ومن خلال ذلك، يساعد على تخفيف الأعراض المختلفة لمرضى السكري.

يُساعد على ترطيب الجسم بالإضافة إلى تنقيته من السموم.

يُساعد ماء جوز الهند على تحسين أداء وظيفة الكليتين، وقد أظهرت بعض الأبحاث العلمية أن شرب ماء جوز الهند قد يساعد على إذابة حصوات الكلى.

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