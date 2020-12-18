لقاح موديرنا ضد كورونا يدخل السباق.. لجنة أمريكية توصي باستخدامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت لجنة خبراء أمريكية مستقلة، الخميس، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على استخدام لقاح ثان ضد كوفيد -19.

وقال 20 خبيراً خلال اجتماع عقد عبر رابط فيديو، وامتنع واحد عن التصويت على هذه القضية، إنه استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن فوائد العقار المستخدم لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر تفوق مخاطره.



ويمهد القرار الطريق أمام إدارة الغذاء والدواء للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي أنتجته شركة موديرنا.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات الثلاثاء الماضي تظهر أن لقاح موديرنا فعال للغاية في الحماية من حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وقال مسؤولون من وزارة الدفاع، التي تساعد في تنسيق حملة التطعيم، إنه في حالة الموافقة على لقاح موديرنا، يمكن شحن 5.9 مليون جرعة بحلول الأسبوع المقبل.

وبدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع المرحلة الأولى من التطعيمات باستخدام لقاح أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.