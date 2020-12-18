كورونا حول العالم.. زيادة قياسية بوفيات البرازيل وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.668.366 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 75.283.201 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 52.853.158 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 33777

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى مليون و439 ألفاً و938 حالة، بعد تسجيل 33777 إصابة جديدة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24938 بعد تسجيل 813 وفاة جديدة.





زيادة قياسية في إصابات كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت، الجمعة 1062 إصابة جديدة بكورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول حالة إصابة في البلاد في يناير/كانون الثاني.

وأظهرت بيانات الوكالة أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.





11799 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، إنها سجلت 11799 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و718 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و289 ألفاً و298 والوفيات 116 ألفاً و487.

وقالت الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.





12 إصابة جديدة بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" ارتفاعاً من 7 حالات في اليوم السابق، مضيفة أن 11 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى 11 من 6 حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ب"كوفيد-19" في الصين إلى 86789، بينما يظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.





وفيات البرازيل تتجاوز الألف مجدداً

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت الخميس 1092 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما سجلت البرازيل 69826 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، مع عودة الإصابات للارتفاع بشدة بعد تراجع لفترة قصيرة.

والبرازيل ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 184 ألفاً و827 برازيلياً إجمالاً، وأصابت أكثر من 7 ملايين.



