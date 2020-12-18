شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف عن علاج واعد لمرض السكرى بدون آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة بحثية نشرت في مجلة Science Advances، عن منصة فحص جديد أسفرت عن علاجات جديدة تسهم في مقاومة مرض السكرى، خاصة أن العديد من الأدوية الموجودة لعلاج مرضى السكر تعتمد فى تطويرها على تكاثر خلايا بيتا غير فعالة ولها تأثيرات غير مستهدفة، يمكن أن تؤدي إلى خلل في أنواع الخلايا الأخرى وإنتاج هرمون البنكرياس، طبقا لما ورد في موقع medicalxpres

وتناولت الدراسة تصميم منصة فحص جديدة اطلق عليها منصة Disque Platform ، لتمثيل خلايا β بشكل أفضل في المختبر، ولجأ الباحثون الى استخدام عقار ZnPD الذي أظهر زيادة بمقدار 2.4 ضعف في أعداد خلايا بيتا، مقارنة بالعقاقير الأخرى، فضلا عن أنه لم ينتج عنه أية مضاعفات أو اثار جانبية.

واعتمد العقار الجديد على المميزات الفريدة لخلايا بيتا، والتي تحتوي على أيونات الزنك داخل الخلايا أكثر بمليون مرة على الأقل من أنواع الخلايا الأخرى لمعالجة الأنسولين، حيث تم استهداف تشغيل أجهزة التكاثر على وجه التحديد في تلك الخلايا، مما يمنع الانتشار غير المرغوب فيه في أنواع الخلايا الأخرى والسمية الخلوية الجهازية مع تعزيز تكاثر الخلايا β المستدام، وبالتالي التي قد تكون فعالة في العلاج من مرض السكرى.

الجدير بالذكر أن هناك نحو مليوني امريكى يعانون من مرض السكرى الذى يهاجم الجهاز المناعي للجسم ويدمر خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، نتيجة لذلك يفقد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إفراز الأنسولين ويواجهون صعوبة في تنظيم مستويات الجلوكوز ، خاصة بعد الوجبات.