شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر لقاح كورونا المصنوع فى الهند وإنتاج 300 مليون جرعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل ديميترييف أن روسيا تختبر العينات الأولى من لقاح Sputnik V لفيروس كورونا المنتج فى الهند، كما ذكرت السفارة الروسية بالهند أنه سيتم إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح عام 2021.

Sputnik V هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا فى روسيا معتمد للاستخدام العام، تم إنتاجه من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالشراكة مع مركز الجمالية الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتجرى الهند حاليًا تجارب المرحلتين الأولى والثانية من لقاح سبوتنيك الخامس فى مختبرات الدكتور ريدي، حيدر أباد، وتشمل اللقاحات الأخرى قيد التجربة فى الهند لقاح أكسفورد أسترا زينيكا المرشح، وكوفاكسين، وZy-CoV-D ، من بين آخرين قام معهد أمصال الهند، وبهارات Biotech ، والذراع الهندي لشركة فايزر بتقديم طلب للحصول على تصريح استخدام في حالات الطوارئ مع المراقب العام للأدوية في الهند.

وأظهرت تقارير أن سبوتنيك الخامس أظهر فاعلية بنسبة 91.4 % ضد فيروس كورونا خلال تجارب المرحلة الثالثة، وأعلن صانعو اللقاح أيضًا أنه من المحتمل أن يوفر حماية لمدة عامين من عدوى فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف أن اقتصاد بلاده هبط 3% خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، متوقعا ارتفاع معدل النمو بنهاية العام المقبل 2021.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفى السنوى، إن روسيا تواجه مشاكل انتشار فيروس كورونا بشكل أفضل من دول أوروبية، فلم يكن أي نظام صحى في العالم مستعدا بالكامل لمواجهة انتشار الفيروس.

وعن اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا، أضاف: اللقاح الروسى فعال بنسب تصل إلى 97 % دون أعراض جانبية.