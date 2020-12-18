شكرا لقرائتكم خبر عن ملصقات لتشجيع المواطنين لتلقى اللقاح بأمريكا تحت شعار "سحقت كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، فى وقت يتخوف فيه البعض من التطعيم باللقاح التاجى، طبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ملصقات يرتديها المواطنون الذين حصلوا على اللقاح مدون عليها "لقد حصلت على لقاح كورونا الخاص بى"، وتأتى تلك الفكرة التسويقية من أجل تشجيع الآخرين على أن يحذو حذوهم.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية أن ممرضة العناية المركزة فى نيويورك ساندرا ليندسي التي كانت أول شخص فى الولايات المتحدة يتلقى اللقاح، الاثنين، كجزء من المرحلة الأولى من بدء العمل على العاملين فى مجال الرعاية الصحية، ارتدت على الفور ملصقًا مكتوبًا عليه "سحقت كورونا وحصلت على لقاحى".

وأفادت الصحيفة أن تلك اللحظة الحاسمة جاءت فى يوم آخر عندما تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد 300 ألف شخص، بينما يقدم اللقاح بصيص أمل فى إمكانية السيطرة على الوباء، إلا أن هناك مخاوف من أن العديد من الأمريكيين سيتجنبونه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأظهر استطلاع للرأى نُشر الأسبوع الماضى، أن أقل من نصف البالغين الأمريكيين يخططون للتطعيم وينخفضون بدرجة أقل بين المجتمعات السوداء، فيما أصر قادة الصحة العامة على أن اللقاح آمن.

ويأمل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن تساعد أدوات التسويق البسيطة مثل الملصقات الترويجية فى تقليل الشكوك وزيادة الوعي حول التطعيم ضد الفيروس الذي أصاب حتى الآن أكثر من 16.5 مليون أمريكى وقتل أكثر من 300 ألف فى أمريكا وحدها.