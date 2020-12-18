شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات خاطئة تؤدى إلى تساقط شعرك وتعرضك للصلع المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادات عديدة نمارسها فى حياتنا اليومية دون الالتفات إلى المخاطر التى قد تنتج عنها وتتسبب فى أضرار تؤثر على صحة وقوة الشعر، والتى تؤدى إلى إصابته بالتساقط وفى بعض الأحيان يتطور الأمر إلى الإصابة بالصلع.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع The healthy، فهناك عدة ممارسات وعادات يومية ينتج عنها تساقط الشعر، لابد من تجنبها وهى كالآتى :

1.قلة الاستحمام، قد يكون مفاجئا لدى البعض أن تجنب الاستحمام وغسيل الشعر وعدم الاهتمام بنظافته بشكل مستمر قد ينتج عنه تساقط شعرك وتعرضك للصلع.

2.استخدام منتجات وزيوت ضارة بالشعر تعتمد على المواد الكيميائية التى ينتج عنها الالتهاب الشديد لفروة الرأس ومن ثم تساقطه.

3.شد الشعر وحك فروة الرأس بعنف، الأمر الذى يؤدى تقطع خصلات الشعر وقد يكون هذا الأمر ناجما عن التوتر والقلق.

4.الافراط فى كى الشعر وتعرضه لحرارة مرتفعة ناتجة من أجهزة التجفيف.

5.تعرض الشعر لأشعة الشمس بصورة متكررة والتى ينتج عنها ضعف بصيلات الشعر والتقصف.

6. ومن أهم العادات التى لابد من تجنبها الافراط فى استخدام الصبغات خاصة الالوان الفاتحة التى ترهق بصيلات الشعر وتؤدى إلى التساقط.

7.تجنب غطاء الشعر طوال اليوم نظرا لأن الشعر يحتاج إلى قليل من اشعة الشمس حتى لايصاب بالتلف

8.تجنب استخدام زيوت قد تؤثر بالسلب على صحة الشعر مثل الجاز الأبيض الذى يصيب الشعر بالتهاب شديد.

9.تجنب تعرض الشعر إلى الماء الساخن الذى ينتج عنه غلق مسام فروة الرأس، لذا لابد من تعرض الشعر إلى الماء البارد الذى يكسبه حيوية.

10.تمشيط الشعر الرطب بعد الاستحمام مباشرة يؤدى إلى التساقط واتلافه.