تحذير من متلازمة ما بعد الشفاء من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 دقائق

حذر طبيب المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” من أنه في بعض الحالات، قد يكون الشفاء من كورونا مصحوبا بظهور متلازمة ما بعد الإصابة.

وأوضح الطبيب المتخصص أن من أعراض هذه المتلازمة، الضعف العام، ومشاكل في الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي، وتفاقم الأمراض المزمنة. وقد يعاني الشخص في مثل هذه الحالة من أوجاع في العضلات وصداع.

ورأى كريوتشكوف أن هذه المتلازمة خطيرة بشكل خاص على عدد من الفئات، وكلما كان الشخص أكبر سنا علاوة على معاناته من أمراض مزمنة، زادت احتمالية استمرار بعض الاضطرابات.

وأفيد بأن متلازمة ما بعد المرض، رصدت في حوالي 20 في المائة من المرضى، بما في ذلك صغار السن.

وقال الطبيب المتخصص في وصفها: “إنها تأتي بأشكال مختلفة، وعادة لا تكون شديدة، ولكنها على كل حال في نسبة كبيرة من المرضى”.

علاوة على ذلك، في بعض الحالات قد يكون من الصعب التمييز بينها وبعض مظاهر متلازمة ما بعد الإصابة بالضعف الطبيعي عقب أي مرض خطير.

من جهة أخرى، أكد الطبيب أن الشخص الذي يمر بمتلازمة ما بعد الشفاء من كوفيد، لا ينشر فيروس كورونا، ولا يشكل خطورة على الآخرين. ومع ذلك، يمكن أن تستفحل المشاكل الصحية لديه إلى ما دون المزمنة أو المزمنة.