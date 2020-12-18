شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يمكن لمرضى السكر تناولها بأمان فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكري هو مرض مزمن منتشر في أجزاء مختلفة من العالم، يوجد نوعان رئيسيان من مرض السكري، النوع الأول والسكري من النوع 2، ويتطلب النظام الغذائي لمرضى السكري نوعًا من التقييد لفرضه على استهلاك بعض الأطعمة، وتؤدى برودة الطقس في فصل الشتاء إلى زيادة الأطعمة الدافئة مثل الشوكولاتة الساخنة وقد لا تكون هذه الأطعمة والمشروبات دائمًا الخيار الصحيح للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والذى يجب أن يشتمل النظام الغذائي لهم على الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قد تكون إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم أمرًا شاقًا ومع ذلك، يمكن التغلب عليها من خلال ممارسة نمط الحياة الصحيح واختيار النوع المناسب من الطعام للاستهلاك.فيما يلي بعض الأطعمة لفصل الشتاء والتي يمكن أن تساعد مرضى السكرى في الطقس البارد.

الأطعمة التي يمكن أن يتناولها مريض السكر بدون مشاكل

البرتقال: مصدر غني بفيتامين سي يمكن أن يكون فيتامين سي مفيدًا للغاية في تعزيز جهاز المناعة مع وجود جهاز مناعي جيد ، يصبح من السهل التعامل مع الأعراض الأخرى التي قد تصاحب فصل الشتاء.

السبانخ: السبانخ منخفض السعرات كما أنها مصدر جيد للألياف وهذا يجعلها طعامًا جيدًا يمكن أن يساعد في التعامل مع مرض السكري ومحاربة المستويات المرتفعة لسكر الدم في الجسم.

الجزر: هذه الخضار المقرمشة هي مصدر غني للبيتا كاروتين والألياف والمواد المغذية يمكن أن يساعدك تضمينها في أطباقك أو تناولها في السلطة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في الجسم عن طريق منع حدوث ارتفاع فوري في نفس الشيء.

القرفة: القرفة من التوابل المعروفة بقدرتها على إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم يمكنك تضمين هذا في طبقك بانتظام وتجربة الفوائد الصحية التي لا تقتصر على مرض السكري فقط.

التفاح: خلال فصل الشتاء ، يتوفر التفاح بكثرة حقق أقصى استفادة منه من خلال تضمين التفاح في نظامك الغذائي تعد هذه الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي ، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في مرض السكري وصحة القلب والمناعة.