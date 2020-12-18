شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض اليد والقدم والفم الذى يصيب الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض اليد والقدم والفم هو عدوى شديدة، ناتجة عن فيروسات من جنس الفيروس المعوي، وهو فيروس كوكساكي الأكثر شيوعًا، ويمكن أن تنتقل هذه الفيروسات من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر بأيدٍ غير مغسولة أو أسطح ملوثة بالبراز، كما يمكن أن ينتقل أيضًا من خلال ملامسة لعاب أو براز أو إفرازات الجهاز التنفسي لدى الشخص المصاب.

يتميز مرض اليد والقدم والفم وفقا لتقرير الموقع الطبي " healthline"، ببثور أو تقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، ويمكن أن تصيب العدوى الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكنها تحدث عادةً عند الأطفال دون سن الخامسة، وهي بشكل عام حالة خفيفة تزول من تلقاء نفسها في غضون عدة أيام.

ما هي أعراض مرض اليد والقدم والفم؟

تبدأ الأعراض في التطور بعد 3 إلى 7 أيام من الإصابة الأولية، تُعرف هذه الفترة بفترة الحضانة، وعندما تظهر الأعراض ، قد تشعر أنت أو طفلك بما يلي:

حمى

ضعف الشهية

التهاب الحلق

صداع

التهيج

بثور حمراء مؤلمة في الفم

طفح جلدي أحمر على اليدين وباطن القدمين

ما الذي يسبب مرض اليد والقدم والفم؟

غالبًا ما ينتج مرض اليد والقدم والفم عن سلالة من فيروس كوكساكي ، وهو فيروس كوكساكي A16 الأكثر شيوعًا، ويعد فيروس كوكساكي جزءًا من مجموعة من الفيروسات تسمى الفيروسات المعوية، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تسبب أنواع أخرى من الفيروسات المعوية أمراض اليد والقدم والفم.

يمكن للفيروسات أن تنتشر بسهولة من شخص لآخر، وقد تصاب أنت أو طفلك بمرض اليد والقدم والفم من خلال الاتصال بشخص مصاب:

اللعاب

سائل من البثور

البراز

رذاذ الجهاز التنفسي في الهواء بعد السعال أو العطس

يمكن أيضًا أن ينتقل مرض اليد والقدم والفم من خلال الاتصال المباشر بأيد غير مغسولة أو سطح يحتوي على آثار للفيروس.

من هو المعرض لخطر الإصابة بأمراض اليد والقدم والفم؟

الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض اليد والقدم والفم، وتزداد المخاطر إذا التحقوا بالرعاية النهارية أو المدرسة ، حيث يمكن للفيروسات أن تنتشر بسرعة في هذه المرافق.

عادة ما يكتسب الأطفال مناعة ضد المرض بعد تعرضهم للفيروسات المسببة له، لهذا السبب نادرًا ما تصيب الحالة الأشخاص فوق سن العاشرة. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن إصابة الأطفال الأكبر سنًا والبالغين بالعدوى ، خاصةً إذا كان لديهم ضعف في جهاز المناعة.

كيف يتم علاج مرض اليد والقدم والفم؟

في معظم الحالات ، تختفي العدوى دون علاج خلال سبعة إلى 10 أيام، ومع ذلك ، قد يوصي طبيبك ببعض العلاجات للمساعدة في تخفيف الأعراض حتى ينتهي المرض من مجراه. يمكن أن تشمل:

مرهم موضعي بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية لتهدئة البثور والطفح الجلدي.

مسكنات الألم ، مثل اسيتامينوفين أو إيبوبروفين ، لتخفيف الصداع.

شراب طبي أو معينات لتخفيف آلام الحلق المؤلمة.

يمكن أن توفر بعض العلاجات المنزلية أيضًا الراحة من أعراض مرض اليد والقدم والفم. يمكنك تجربة العلاجات المنزلية التالية للمساعدة في تقليل إزعاج البثور:

مص الثلج أو المصاصات.

تناول الآيس كريم أو الشربات.

شرب المشروبات الباردة.

تجنب الحمضيات ومشروبات الفاكهة والصودا.

تجنب الأطعمة الحارة أو المالحة.

قد يساعد غسل الماء المالح الدافئ في الفم أيضًا في تخفيف الألم المصاحب لبثور الفم وتقرحات الحلق. افعل ذلك عدة مرات في اليوم أو كلما دعت الحاجة.