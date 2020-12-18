شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انتشار فيروس كورونا يرتبط بالتعرض للملوثات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت دراسة إيطالية نُشرت مؤخرًا فى صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية عن التلوث البيئى أن انتشار الفيروس التاجى المسئول عن تفشى كورونا مرتبط بالتعرض قصير الأجل وطويل الأجل للملوثات الجوية، وخاصة المواد الجسيمية (PMs).



كورونا والملوثات الجوية

وركز البحث الذي قاده المركز الأورومتوسطي لتغير المناخ (CMCC) والذي تم إجراؤه بالتعاون مع جامعة سالينتو والمعهد الوطني الإيطالي للصحة (ISS) على تحليل تركيزات الملوثات الجوية، جنبًا إلى جنب مع التوزيع المكاني والزماني للحالات والوفيات في جميع أنحاء البلاد الإيطالية، وصولاً إلى مستوى المناطق الإقليمية الفردية، بما فى ذلك أربعة من المناطق الأكثر تضرراً، مثل لومباردي ، بيدمونت وإميليا رومانيا وفينيتو.

بشكل عام، أظهرت الملوثات الجوية الجسيمة PM10 وPM2.5 ارتباطًا أعلى مع حدوث كورونا ومعدلات الوفيات.

وتشير نتائج الدراسة في الواقع إلى أنه ينبغي النظر في العوامل المربكة لتبرير لماذا لم تنتج ملامح الملوثات الجسيمة PM10 المتطابقة تقريبًا التي لوحظت في ميلانو وبريشيا وبرغامو خلال الربع الأول من عام 2020 اختلافات مماثلة في معدل حدوث كورونا.

فى الواقع من الممكن للأشخاص الذين يعيشون فى مناطق صناعية عالية، وبالتالى يتعرضون لمستويات تلوث أعلى، أن تظهر عليهم أعراض أكثر حدة، وقد أشارت دراسات أخرى إلى أن ملوثات الغلاف الجوى يمكن أن تعمل كناقلات للفيروسات وتعزز انتشار الجائحة.