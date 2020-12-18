شكرا لقرائتكم خبر عن الخلايا الطبيعية تحدث ثورة فى علاج سرطان الغدد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة Angewandte Chemie، عن نهج علاج جديد يسهم فى محاربة الأورام التى تصيب الغدد الليمفاوية، والتى تعتمد على استراتيجية جديدة واعدة لعلاج الأورام اللمفاوية، التى عبارة عن مجموعة من السرطانات التى تبدأ فى خلايا مكافحة العدوى فى الجهاز المناعى تسمى الخلايا الليمفاوية، طبقا لما ورد فى موقع medicalxpress.

ويعتمد العلاج الجديد على استخدام النهج الجديد للخلايا المناعية الطبيعية التى تستهدف السرطان، والمعروفة باسم الخلايا القاتلة الطبيعية، والتى تم تعديلها لاستهداف سرطان الغدد الليمفاوية بشكل انتقائى، والتى أدت إلى انخفاض كبير فى سرطان الغدد الليمفاوية فى عينات التجارب.

وكشفت الدراسة أن معظم الأورام اللمفاوية تنشأ من الخلايا البائية، وهى نوع مهم من الخلايا الليمفاوية تتمثل وظيفتها الأساسية فى صنع الأجسام المضادة، وتعمل بعض علاجات سرطان الغدد الليمفاوية الحالية، بما فى ذلك الأجسام المضادة القاتلة للخلايا البائية وما يسمى بعلاجات الخلايا التائية، من خلال استهداف الخلايا البائية بشكل عشوائى، ما يؤدي إلى القضاء عليها إلى حد كبير، إلا ان تلك الاستراتيجية له سلبيات عديدة أهمها كبت المناعة بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة.

في حين يعتمد العقار الجديد على استخدام الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي خلايا مناعية تقوم عادة بدوريات فى مجرى الدم والأنسجة، وتسعى إلى تدمير الخلايا المصابة بالفيروس أو السرطانية، فإن الخلايا القاتلة الطبيعية تتمكن من تحديد جزيئات سطحية معينة تدل على تلف خطير أو ورم خبيث داخل الخلية، وبالتالى تتمكن من قتل تلك الخلية المستهدفة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك عن طريق إفراز البروتينات في الغشاء الخارجى للخلية.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 20 ألف شخص فى الولايات المتحدة سنويًا، يموتون بسبب الأورام اللمفاوية، بينما يتم تشخيص نحو 85 ألف شخص سنويا مصابا بهذا النوع من السرطان.