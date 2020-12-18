كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 03:40 صباحاً - يعد الفجل الأحمر من الخضروات الجذرية التي تنتمي الى عائلة الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف، وينمو في كل الأوقات، ولكن غالباُ ما يرتبط نموه في فصل الشتاء، وقد عرف منذ القدم بقيمته الغذائية وكان ولا زال زينة السفرة العربية، ولذلك تشرح لك إختصاصية التغذية منال السعدات عن فوائد ومحاذير تناوله بالنسبة للحامل كالآتي. القيمة الغذائية للفجل الأحمر يحتوي الفجل الأحمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن العامة لصحة الجسم مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والنحاس.

يحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية على وجه الخصوص.

يعتبر من مدرات البول الطبيعية.

وينظف الجسم من السموم.

ويحتوي على مواد تعرف بالثيوسيانات التي تقاوم السرطانات المختلفة. فوائد الفجل الأحمر للحامل يعالج الامساك يحتوي الفجل على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية، فإنَّ الفجل الأحمر يعتبر من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة الإمساك التي تصيب الحوامل وتسبب لهن الازعاج، بسبب بطء حركة الأمعاء.

يعتبر مثالياً بالنسبة للحامل التي ترغب بقيم غذائية دون زيادة في الوزن، لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية.

يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يعزز المناعة.

كما يحتوي على نسبة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الحامل. محاذير استهلاك الحامل للفجل الأحمر يفضل تناوله مطبوخاً قد تستهلكه نيئاً مما يجعله ملوثاً ببكتيريا ضارة قد تسبب لها مشاكل صحية.

قد يسبب بعض الانتفاخ والغازات الغير محببة.

يفضل تناوله بعد طبخه لتلافي أي تلوثات موجودة فيه وتنظيفه وغسله جيداً.

كما يجب الحصول على أوراقة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية بعد غسلها جيداُ تحت الماء الجاري. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لكي تتركيها لنا في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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