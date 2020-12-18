دراسة: الميثيلين الأزرق يعطل كورونا على أقنعة N95 للعاملين فى الرعاية الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق دولي من الباحثين وفقا لتقرير موقع " medRxiv "، أن الميثيلين الأزرق (MB) والضوء يمكنهما تطهير الأقنعة وأجهزة التنفس من خلال تعطيل ثلاثة فيروسات، تم اختبارها دون المساس بالسلامة الشخصية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية لمرضى كورونا.



الميثيل الازرق

ما هو الميثيلين الأزرق؟

يُعرف الميثيلين الأزرق أيضًا باسم كلوريد الميثيل ثيونينيوم ، وهو صبغة عضوية زرقاء مخضرة زاهية تنتمي إلى عائلة الفينوثيازين.

العلاج الكيميائي الضوئي هو طريقة تطهير تستخدم عقارًا حساسًا للضوء ، يُعرف باسم المحسس الضوئي، وعادة ما يتم دمجه مع الضوء المرئي لإنتاج الأكسجين المفرد من الأكسجين الجزيئي المحيط في الهواء.

الميثيلين الأزرق هو محسس ضوئي يستخدم على نطاق واسع ، والذي يستخدم أيضًا لعلاج ميتهيموغلوبينية الدم وفي تعقيم عمليات نقل البلازما البشرية.

لتحديد ما إذا كانت الطريقة فعالة ، استخدم الباحثون الميثيلين الأزرق والضوء (MBL) لتعطيل الفيروس التاجي في مواد الجهاز التنفسي والكمامة، وقاموا باختبار ثلاثة أجهزة تنفس N95 للوجه (FFR) ، واثنين من الأقنعة الطبية ، وقناع مجتمع من القماش.

تم تلقيح المواد بثلاثة أنواع من فيروسات كورونا، ثم عالج الباحثون هذه المواد بـ 10 ميكرومتر متبوعًا بـ 50000 لوكس من الضوء واسع الطيف أو 12500 لوكس من الضوء الأحمر لمدة 30 دقيقة ، أو 75 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة.

أظهرت نتائج الدراسة أن الميثيلين الأزرق والضوء، نجحت وبقوة في تعطيل جميع فيروسات كورونا الثلاثة مع تقليل 4 سجلات على الأقل، وعند تطبيقها على أقنعة N95 والأقنعة الطبية ، أدت هذه الطريقة إلى تعطيل فيروس كورونا تمامًا.

تعد معدات الوقاية الشخصية ضرورية لحماية موظفي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية عند علاج مريض كوفيد -19، وطوال فترة الوباء ، تصارع العاملون في مجال الرعاية الصحية مع الزيادات الهائلة في حالات كورونا الشديدة أو الحرجة، وأبلغت العديد من البلدان عن نقص في الإمدادات ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والأقنعة.

يسلط النقص الضوء على الحاجة الملحة لطرق بسيطة وفعالة وغير مكلفة لتطهير معدات الوقاية الشخصية المعرضة كورونا، مما يضمن إعادة الاستخدام الآمن للأقنعة وأجهزة التنفس.