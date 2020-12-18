شكرا لقرائتكم خبر عن موقع medRvix يكشف: المضاد الحيوي أزيثروميسين لم يحقق فائدة كعلاج لأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية حديثة عن فشل المضاد الحيوي أزيثروميسين كعلاج محتمل لفيروس كورونا، وأشارت الدراسة التى نشرت بموقع ما قبل الطباعة medRvix أنه بعد تجربة عشوائية في نتائجها الأولية، أن أزيثروميسين لا يقدم أي فائدة سريرية على الإطلاق، ويجب استخدامه فقط للإشارات القياسية، أي إذا كان هناك أي دليل على وجود عدوى بكتيرية معرضة لهذا المضاد الحيوي.

تجربة الازيروميثين

في الموجة الأولى من الوباء في المملكة المتحدة، توفي أكثر من ربع الأفراد من العدوى، ومن بين أولئك الذين احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية، مات أكثر من 37٪. المساهم الرئيسي في هذه الوفيات الزائدة هو عملية الالتهاب المفرط التي تسببها عملية مناعة المضيف حيث يستشعر وجود الفيروس.

وتشمل النتيجة التهابًا رئويًا حادًا مصحوبًا بضرر واسع النطاق للحويصلات الرئوية، وخلايا التهابية تتسلل إلى أنسجة الرئة وتسبب المزيد من الدمار، وتجلط الأوعية الدموية الدقيقة.

اشتمل التقييم العشوائي لتجربة علاج لكورنا (RECOVERY) على أزيثروميسين، وهو مضاد حيوي واسع الطيف، من بين مجموعة العلاجات الخاصة به للتقييم.

وتمت مقارنة العديد من طرق العلاج المحتملة في مرضى المملكة المتحدة المصابين بـ كورونا، الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وشملت هذه أزيثروميسين وديكساميثازون وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير ريتونافير وتوسيليزوماب وبلازما النقاهة.

تستخدم الأدوية القوية مثل الديكساميثازون في المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجة بسبب الالتهاب الرئوي من كورونا، وتشمل الأدوية الأخرى التي يُعتقد أنها ذات استخدام محتمل في هذه الفئة أزيثروميسين وهيدروكسي كلوروكوين، حيث إنها تمنع تنشيط العدلات وإفراز السيتوكينات المؤيدة للالتهابات. لهذا السبب، استخدم أزيثروميسين على نطاق واسع في الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الرئة المزمنة، وأظهر أزيثروميسين نشاطًا مضادًا للفيروسات ضد كورونا، من بين فيروسات أخرى في المختبر.

نظر الباحثون بشكل رئيسي في الوفيات من جميع الأسباب، ووجدوا أنه من بين أكثر من 2500 مريض مخصصين لأزيثروميسين مقابل 5،100 مريض مخصص للرعاية المعتادة، كانت المتابعة متاحة لـ 5910 مريضًا. تلقى ما يقرب من 90٪ من المرضى في مجموعة أزيثروميسين جرعة واحدة أو أكثر، وتلقى 92٪ أي ماكرولايد. في مجموعة الرعاية المعتادة ، تلقى 1٪ و 15٪ جرعة واحدة أو أكثر ، وأي مادة ماكروليد على التوالي.

كان متوسط ​​فترة العلاج بالأزيثروميسين 6 أيام، والعلاجات الأخرى التي أعطيت لهؤلاء المرضى، في كلا الذراعين ، شملت الكورتيكوستيرويد، وريمديسفير، والبلازما النقاهة (CP).

لم يجد الباحثون أي فرق في الوفيات التي حدثت في ما يقرب من خمس المرضى في كلا المجموعتين، وتم الحصول على نفس النتائج عندما تم تقسيم المجموعات إلى طبقات أخرى حسب العمر والجنس والأصل العرقي ونوع الدعم التنفسي والأيام منذ ظهور الأعراض واستخدام الكورتيكوستيرويد والمخاطر المتوقعة للوفاة في 28 يومًا.

كان وقت الخروج حيًا من المستشفى هو نفسه أيضًا في كلتا المجموتين، بمتوسط ​​12 يومًا في مجموعة أزيثروميسين مقابل 13 ٪ في مجموعة الرعاية المعتادة.

تظهر نتائج هذه التجربة العشوائية الكبيرة أن أزيثروميسين ليس علاجًا فعالًا للمرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب كورونا.

يذكر أنه في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا، كان يُنظر إلى المضاد الحيوي أزيثروميسين، على أنه دواء يحتمل أن يكون فعالًا للغاية ضد فيروس كورونا، وتم صرف مئات الآلاف من الجرعات على هذا الأساس لعلاج هؤلاء المرضى، ومع ذلك، كان هناك نقص في الأدلة الداعمة لهذه الفرضية.