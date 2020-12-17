عالم إيطالي يحذر من موجة ثالثة مؤكدة لفيروس كورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020

حذر عالم أوبئة إيطالي من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكداً أنها آتية لا محالة لغياب التدابير الوقائية.



وقال بييرلويجى لوبالكو، في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة بوليا لحالة طوارئ كوفيد 19، إن "الموجة الثالثة لوباء كورونا مؤكدة، في ظل غياب تدابير وقائية مناسبة".

وأضاف عالم الأوبئة الإيطالي في تصريحات لمجموعة أدنكرونوس الإعلامية الإيطالية إن "الأسس العلمية بسيطة: على الرغم من الموجتين، تبقى نسبة السكان التي لا تزال عرضة للعدوى عالية للغاية".

وأشار لوبالكو الى أن "فيروس كورونا لا يزال يمتلك مراع نضرة يترعرع فيها"، مبينا أنه "لتحديد ما إذا كانت هناك موجة ثالثة، يجب أولاً توضيح ما نتحدث عنه، فنحن لا نزال في خضم الموجة الثانية، وعلى الرغم من أننا في مرحلة منحنى يميل للهبوط، إلا أنه في ظل وجود تخفيف إجراءات الاحتواء فإن احتمال أن يعود منحنى العدوى للصعود يبقى مرتفعًا للغاية".

وأشار أخصائي الوبائيات إلى أنه "في هذه الحالة يمكننا أن نواجه موجة ثالثة كتمديد بسيط للثانية".

واختتم بالقول "إذا تمكنا من ناحية أخرى، من احتواء الموجة الثانية وإيصال مستوى الإصابات إلى ما كان عليه أوائل الصيف الماضي، فعندها سيمكننا البت بإمكانية تجنب موجة ثالثة من خلال البدء المتزامن لبرنامج التلقيح"