هل يجب أن تحصل هذه الفئات على لقاح فايزر للوقاية من كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقاح فايزر- بيونتيك من أبرز اللقاحات الواعدة لمحاربة فيروس كورونا، وبموجب ترخيص الاستخدام الطارئ الذى حصل عليه اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فهو آمن ويمكن إعطاؤه لأى شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر، وبحسب توصية اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين أنه يجب أن يكون آمنًا للجميع تقريبًا، فى هذا التقرير نتعرف على الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على اللقاح والذين لا يجب أن يحصلوا عليه، وفقا لموقع "CNN" الأمريكى.

وقال الدكتور بورفى باريك، أخصائى الحساسية والباحث الرئيسى فى العديد من تجارب لقاح كورونا والأستاذ فى كلية الطب بجامعة نيويورك، إن هذه اللقاحات يتم تحملها جيدًا من البيانات التى رأيناها، وبالنسبة لمعظم الناس، يجب أن يحصلوا عليه".

الأشخاص المصابون بحساسية اللقاح

وضعت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مجموعة واحدة فقط في فئة أولئك الذين لا ينبغي أن يحصلوا على اللقاح: الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف لرد فعل تحسسى شديد تجاه أى مكون من لقاح Pfizer / BioNTech.

يضيف تحذير على ملصق اللقاح أن المرافق الطبية يجب أن تحتفظ بالعلاجات لإدارة تفاعلات الحساسية على الفور.

كان لاثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الذين كان لديهم تاريخ من ردود الفعل الشديدة على اللقاحات ردود فعل سلبية في غضون دقائق من الحصول على حقنة كورونا، وقد تعافيا وأصبحا في حالة جيدة، وفقًا لنظام الصحة الوطني في إنجلترا.

في بريطانيا لا يتم تطعيم الأشخاص المصابين بحساسية اللقاح في الوقت الحالي.

وفي الولايات المتحدة، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حساسية اللقاح يمكنهم الحصول على لقاح كورونا، ومع ذلك يجب إخبار هؤلاء المرضى بالمخاطر غير المعروفة قد يرغبون أيضًا في التحقق من أطبائهم.

وقال باريك: "يمكن للطبيب أن يبحث في تاريخك ويرى ما هي فرص حصولك على رد فعل أم لا إنها مجرد نسبة صغيرة جدًا جدًا تحتاج إلى هذا التقييم".

يجب مراقبة المرضى الذين عانوا من ردود فعل تحسسية تجاه اللقاحات في الماضي لمدة 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، وفقًا لإرشادات إدارة الغذاء والدواء.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية فإن التوصية هى وقت مراقبة لمدة 15 دقيقة.

الأشخاص الذين يعانون من أنواع الحساسية الأخرى

لا خوف على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الأخرى، مثل الحساسية من الطعام أو العفن، عند تلقي لقاح فايزر.

وقالت فايزر "في التجارب السريرية، لم نستبعد في الواقع الأشخاص الذين يعانون من الحساسية العادية، حتى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية الشديدة لقد استبعدنا الأشخاص فقط إذا كان لديهم حساسية من اللقاح، لذلك يقال ربما كان هناك الآلاف من الأشخاص الذين كان يعاني من الحساسية وتلقى اللقاح دون مشاكل".

النساء الحوامل والمرضعات

نظرًا لعدم وجود بيانات كافية حتى الآن حول سلامة لقاحات كورونا لدى النساء الحوامل ، فإن الأمر متروك لهن إذا رغبن في الحصول على اللقاح، وفقًا للدكتور بيتر ماركس، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم البيولوجيا والأبحاث.

وقال ماركس في إفادة صحفية يوم السبت "إن كورونا الذي يصيب المرأة الحامل ليس بالأمر الجيد، لذلك قد يقرر شخص ما أنه يرغب في تلقي التطعيم، لكن هذا ليس شيئًا نوصي به في هذا الوقت". "هذا شيء نتركه للفرد".

لم تسجل التجارب السريرية لشركة Pfizer النساء الحوامل بشكل فعال، لكن 23 متطوعة حملن خلال فترة التجربة لم تكن هناك أحداث سلبية وقالت شركة Pfizer / BioNTech إنها ستواصل مراقبة هؤلاء النساء.

ووفقًا لبيانات الرصد يعتبر الخطر المطلق على النساء الحوامل منخفضًا نظرًا لأن لقاحات mRNA لا تحتوى على أى فيروسات حية، يجب أن تتحلل بسرعة ولن تدخل نواة الخلية. لا يمكن أن تسبب تغييرات جينية.

أوصت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) بأنه "لا ينبغي حجب اللقاحات عن الحوامل اللواتي يستوفين معايير التطعيم".

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية وكبار السن الحصول على لقاح كورونا، وأظهرت التجارب السريرية المتأخرة للقاح Pfizer نتائج مماثلة للأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

يميل كبار السن أيضًا إلى الإبلاغ عن أحداث سلبية أقل وأقل حدة بعد أن تم تطعيمهم في التجارب السريرية ، وفقًا للشركة.

مرضى نقص المناعة

قد يكون اللقاح مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة أو مرض التخفيف أو لأنهم يخضعون لعلاج لمرض مثل السرطان يجب أن يكون هذا قرارًا فرديًا ، وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض.

كان هناك متطوعون يعانون من نقص المناعة ولديهم إصابات مستقرة بفيروس نقص المناعة البشرية في تجربة شركة فايزر، لكن لا توجد بيانات محددة حول هؤلاء السكان، لذلك لا توجد أدلة كافية لاستخلاص استنتاجات حول سلامة اللقاح مع هؤلاء المرضى.

قال ماركس: "بالنسبة للنساء الحوامل والذين يعانون من نقص المناعة - في هذه المرحلة فقط - سيكون هذا شيئًا يحتاج مقدمو الخدمات إلى مراعاته على أساس فردي للمرضى".

مرضى كورونا أو المتعافين

أشارت بيانات التجارب السريرية المتأخرة إلى أن اللقاح كان آمنًا وساعد في حماية الأشخاص المصابين بعدوى Covid-19 السابقة من العدوى مرة أخرى. كان هذا بغض النظر عن حالتهم السابقة كانت خفيفة أو شديدة.

ومع ذلك ، يجب على الشخص المصاب حاليًا بـ Covid-19 أن ينتظر الحصول على اللقاح بعد أن تختفي أعراضه ويمكنه الخروج من العزلة. لا يوجد حد أدنى موصى به للوقت بين العدوى والتلقيح.

الأشخاص الذين تناولوا علاجًا بالأجسام المضادة لـ Covid-19

لا توجد بيانات سلامة عن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالأجسام المضادة أو بلازما النقاهة لعلاج عدوى كوفيد -19.

نظرًا لأن العدوى تبدو غير شائعة في 90 يومًا بعد الإصابة الأولية ، كإجراء احترازي ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الشخص بالانتظار 90 يومًا على الأقل.

لا توجد بيانات تُظهر أن اللقاح قد يحمي شخصًا تعرض مؤخرًا. لا يتمتع الشخص بالحماية الكاملة إلا بعد أسبوع أو أسبوعين من حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح.

المراهقون

يمكن تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا عندما يكون هناك موافقة مناسبة من شخص بالغ.

تم تضمين أكثر من 153 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا في تجربة Pfizer ، ولم يجد التحليل المبكر لتلك البيانات أي مشكلات تتعلق بالسلامة.