شكرا لقرائتكم خبر عن "كيورفاك الألمانية" تعترف بتأخر لقاحها المحتمل لكورونا عن السباق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف فرانز-فيرنر هاس، الرئيس التنفيذي لشركة كيورفاك، بسهولة أن شركته الألمانية للتكنولوجيا الحيوية "متأخرة قليلاً" في سباق لقاح فيروس كورونا، على الرغم من استخدام التكنولوجيا المتطورة نفسها مثل المنافسين مودرنا وفايزر وشركيتها الألمانية بايونتك.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ، أكد رئيس الشركة أن لقاح كيورفاك سيمتاز بسهولة تخزينه وانتاجه بكميات كبيرة، قائلا "هناك بالتأكيد سباق لكن سباقا ضد الفيروس مع الزمن".

وكانت كيورفاك قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن بدء المرحلة النهائية من التجارب الثلاثة للقاحها المحتمل لفيروس كورونا والتي شارك فيها أكثر من 35 ألف متطوع في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن المتوقع ظهور نتائج مبكرة في الربع الأول من العام المقبل، على النقيض من ذلك، فإن اللقاحات التي طورتها شركة بايونتك الألمانية مع شركة فايزر الأمريكية العملاقة يتم حقنها هذا الشهر بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، الشركة الأمريكية مودرنا قريبة من وعلى أعتاب طرحه في الولايات المتحدة. يعتمد كلا اللقاحين على تقنية تجريبية تستخدم نسخًا اصطناعية من الجزيئات تسمى (mRNA) لتوصيل التعليمات إلى خلايا الجسم لتكوين بروتين من الفيروس هذا يدرب الجهاز المناعي ليكون جاهزًا للهجوم إذا واجه فيروس كورونا.

وأكد رئيس الشركة قائلا : "نحن متخلفون قليلاً" ، وكانت له "إيجابيات وسلبيات"، موضحا الاختلاف الرئيسي مع لقاح كيورفاك هو أنه يستخدم الحمض النووي الريبي الطبيعي غير المعدل لإطلاق استجابة مناعية أقرب ما يمكن إلى الطبيعة وقد أدى ذلك إلى وجود لقاح مرشح يمكن أن يظل ثابتًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في درجات حرارة الثلاجة العادية.