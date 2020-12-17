تطوير اختبار سريع لكورونا تظهر نتائجه في 20 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

يسعى العلماء والخبراء إلى تطوير فحوصات جديدة لفحص جديد لفيروس كورونا ، بهدف تشخيص الإصابة الفيروس خلال ثوان بدلا من ساعات.

تمكن خبير بريطاني من تطوير اختبار فريد يستهدف 3 جينات فيروسية لزيادة الموثوقية وتقليل وقت اكتشاف “كوفيد-19” إلى 20 دقيقة فقط.

وبحسب موقع “ميديكال إكسبرس”، طور ستيفن بوستين، أستاذ الطب الجزيئي في جامعة “أنجليا روسكين” في كامبريدج، فحصا أطلق عليه Cov2-ID مع زملائه في مستشفى “برومفيلد” في بالمملكة المتحدة.

ويكتشف الاختبار 3 أهداف فيروسية، ما يجعله أكثر موثوقية من الاختبارات الحالية الأخرى لتحديد الفيروس الذي يستهدف هدفا أو اثنين.

دقة اختبار كورونا

وثبتت دقة الاختبار بنسبة 100% في معظم عينات الـ30 مريضا التي تم استخدامها.

ويمكن للاختبار أيضا اكتشاف الحمل الفيروسي، وهو كمية الفيروس الموجودة في كل مريض.

وطور اختبار Cov2-ID باستخدام إرشادات “الحد الأدنى من المعلومات للنشر الكمي” MIQE، التي تم تطويرها من قبل بوستين بالتعاون مع علماء من جميع أنحاء العالم لتعزيز أفضل الممارسات لتصميم ونشر اختبار تفاعل بلمرة متسلسل كمي qPCR للحصول على نتائج قوية وحساسة وسريعة.

كما تم تصميمه لتقليل احتمالية حدوث نتيجة سلبية خاطئة قد تؤدي إلى نشر المرضى للعدوى عن غير قصد.

وحاليا، تعطي اختبارات qPCR المستخدمة حاليا في المملكة المتحدة النتائج خلال من ساعة إلى ساعتين.

لكن اختبار Cov2-ID سريع وبسيط ويمكن أن يعطي النتائج بينما ينتظر المريض في الخارج خلال 20 دقيقة فقط ما يساعد على تقليل انتشار العدوى، على عكس ما يحدث في الاختبارات الحالية التي تسمح للمريض بالذهاب للمراكز التجارية والأماكن المزدحمة قبل أن يتأكد من إيجابية إصابته بالفيروس.