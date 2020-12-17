بدء التحصين بلقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي 27 ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ تحصين مواطنيها من فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكتبت فون دير لاين على "تويتر": "تبدأ حملة التحصين في أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر/كانون الأول"، وسبق أن دعت إلى بداية منسقة لعمليات التحصين في يوم واحد بدول التكتل وعددها 27 دولة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة خبراء ستجتمع الإثنين لتقييم اللقاح الخاص بشركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها "بيونتيك" الألمانية.

وستبدأ عمليات توزيع اللقاح يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من مواقع إنتاجه في بلجيكا وألمانيا، لكن المفوضية قالت إنه سيكون على كل دولة من الدول السبع والعشرين تنظيم وتنسيق برامج التحصين الخاصة بها.