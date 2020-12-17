شكرا لقرائتكم خبر عن عقار إيميتين المعتمد من قِبل (FDA) مرشح محتمل لأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد علماء هنود أن عقار إيميتين المضاد للطفيليات قد يكون مرشحًا محتملاً في مكافحة كورونا.وبعد ما يقرب من عام من مكافحة فيروس كورونا ، تبدو النهاية قريبة مع أنباء عن لقاح محتمل، بينما ينتظر العالم اللقاح ، توصل العلماء في المركز الوطني لثقافات الأنواع البيطرية التابع للمجلس الهندي للبحوث الزراعية (ICAR) ومقره هاريانا إلى علاج محتمل لإنهاء الوباء.

وجد الفريق أن عقار emetine ، وهو دواء مضاد للطفيليات الأولية ، يمكن إعادة استخدامه لعلاج كورونا، وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".



علاج محتمل بالهند

حدد الفريق عقار Emetine كمرشح محتمل ضد فيروس كورونا، وفي الدراسة الأولية المستندة إلى ثقافة الخلايا ، تبين أن علاج emetine يقلل من التتر الفيروسي بمقدار 10000 ضعف في الخلايا، علاوة على ذلك ، استكشف العلماء الآلية الجزيئية لعمل emetine ضد كورونا، وقد تم إثبات أن الإيميتين يتداخل مع تخليق البروتينات الفيروسية دون إحداث أي سمية للخلايا المضيفة .

اكتشف العلماء أنه من أجل إيقاف تصنيع البروتينات الفيروسية ، يثبط emetine ارتباط البروتين الخلوي المطلوب لبدء ترجمة البروتين إلى mRNA الفيروسي.

قد يكون Emetine فعالاً في علاج فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي (IBV)، وهو فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي هو فيروس كورونا الذي يصيب الدجاج ويؤثر على أداء كل من الطيور من نوع اللحوم والبيض.

قام العلماء أيضًا بتقييم فعالية الدواء المضاد للطفيليات الأولية ضد IBV. بعد تحليل شامل ، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن Emetine يمكنه حماية أجنة الدجاج تمامًا من التحدي المميت مع التهاب الشعب الهوائية المعدى.

عندما ضربت الموجة الأولى من Covid-19 العالم ، قام العلماء في المركز الوطني للثقافات البيطرية بتقييم مجموعة فريدة من أكثر من 100 مثبط كيميائي جزيئي صغير معروف باستهداف الكينازات الخلوية والفوسفاتازات والمعدلات اللاجينية، وبعد التحليل ، حددوا emetine كأحد الأدوية المرشحة ضد Covid-19.