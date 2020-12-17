شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يدخل فى غيبوبة بعد معاناته من مرض يشبه كاواساكى المرتبط بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جريدة ميرور " Mirror" البريطانية، أن طفلا يبلغ من العمر 10 أعوام، أمضى أسبوعًا في العناية المركزة بعد أن لاحظ والداه تعبه أواخر نوفمبر الماضى.أوضح التقرير، أن الطفل يعاني من مرض يشبه كاواساكي مرتبط بـ فيروس كورونا، وظل في غيبوبة لمدة يومين بعد أن أصيبت أعضاؤه الحيوية بالتهاب.

على الرغم من نقله سريعا للمستشفى، تدهورت حالة الطفل وأظهرت الفحوصات أن أعضاءه الحيوية أصبحت ملتهبة ، بدأ قلبه في الاستسلام وكان ضغط دمه منخفضًا بشكل خطير، حيث أثبتت إصابته بالفيروس التاجي.



طفل يدخل فى غيبوبة

يعتقد الزوجان أن جاك كان يعاني من مرض نادر يشبه كاواساكي مرتبط بفيروس كورونا لدى الأطفال، ووفقا للأم فإنه نظرًا لندرتها الشديدة ، لم يكن الأطباء متأكدين من كيفية التعامل مع جاك.

وأضافت: "كنا نتعامل مع جميع رؤساء المستشفى إلى حد كبير ، الذين أنقذوا حياته في النهاية. لكن حتى كانوا يقولون إن هذا مرض جديد، فقد كان عليهم الاتصال بالأطباء الذين عالجوا المرضى المصابين بالمرض للتعلم من تجاربهم وتقديم خبراتهم الخاصة للحالات المستقبلية".

"على الرغم من أنه نادر الآن بسبب كوفيد ، ومن الواضح أن الناس يمرضون أكثر بالفيروس ، إلا أنه قد يحدث لعدد متزايد من الأطفال."



الطفل

الحالة الجديدة ، التي تشبه مرض كاواساكي ، أطلق عليها الخبراء اسم PIMS-TS ويمكن أن تكون قاتلة في حوالي 2-3٪ من الحالات، وهى عبارة عن متلازمة التهابية يمكن أن تسبب الحمى والالتهاب واختلال وظائف الأعضاء.

بعد 5 أيام ، بدأت حالة الطفل في التحسن وتم نقله من وحدة العناية المركزة إلى جناح آخر، وعاد الآن إلى المنزل وهو في تحسن ، لكن المسعفين حذروا من أنه سيكون طريقًا طويلاً للشفاء لأن المرض أثر على جسده.



الطفل المصاب بكورونا

وعلى الرغم من ذلك قالت والدته: أنه لا يستطيع استخدام السلالم أو حضور دروس الصالة الرياضية في هذه اللحظة، مضيفة : لأن حالته مرتبطة بـ Covid ، فلا نعرف نحن ولا الخبراء حقًا ما يخبئه المستقبل لجاك.