شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن عل نفسك ..متى يذهب طفلك للطبيب عند التعرض لإصابات الكاحل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الكاحل من الإصابات الشائعة التي تصيب الأطفال، حيث قد يعود طفلك إلى المنزل من المدرسة أو النادي وهو يشكو من آلام الكاحل، وبعد سن السادسة تقريبًا، تزداد احتمالية حدوث هذه الإصابات عندما يبدأ الأطفال في ممارسة الرياضة ويصبحون أكثر نشاطًا، وممارسة الرياضة مثل كرة القدم أو كرة السلة أو حتى مجرد القفز من أرجوحة يمكن أن تسبب التواء أو كسر في الكاحل، وفي هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى يجب فيه الذهاب إلى الطبيب إذا حدثت إصابة في الكاحل بطفلك.

متى يحتاج طفلك إلى طبيب لعلاج اصابات الكاحل؟

ووفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك" من الأفضل للآباء أن يقرروا ما إذا كانت الإصابة بحاجة إلى رعاية طبية، والكاحل هو المفصل الذي يصل القدم بالساق، وإصابة طفلك في الكاحل تحتاج إلى اهتمام الطبيب إذا كان هناك:

-تورم كبير.

-اختلال العظام أو تحركها من مكانها.

-الألم الشديد لا يحل بالراحة.

-لا يستطيع طفلك المشي أو تحريك كاحله أو تحميل وزن عليه.

-هناك تغيير في لون بشرة طفلك (يتحول لون الكاحل أو القدم إلى اللون الأزرق).

-خدر.

-نزيف أو كسر في الجلد.

قال الدكتور ديفيس: "هذه علامات على إصابة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا قد يحتاج طفلك إلى جبيرة أو دعامة أو حذاء أو جبيرة إذا كان هناك ضرر كبير ، أو خطر حدوث تلف، فقد تكون الجراحة ضرورية ".