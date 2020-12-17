شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخطط لشحن 8 ملايين جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتلقى ما يقرب من 8 ملايين جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حيث أخذت الحكومة الفيدرالية زمام المبادرة في تأمين إمدادات الجرعات وشحنها إلى الولايات من خلال عملية Warp Speed ​، مبادرة لقاح فيروس كورونا الحكومية، وتم الانتهاء من الشحنات الأولى هذا الأسبوع، حيث وصلت 2.9 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى أكثر من 600 موقع في جميع أنحاء أمريكا.

وبحسب موقع "إنسايدر" قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار: "في الأسبوع المقبل ، خصصنا ما يقرب من مليوني جرعة أخرى من لقاح فايزر لاستخدام السلطات القضائية، وإذا تم ترخيص لقاح مودرنا من قبل إدارة الغذاء والدواء في الأيام المقبلة ، فقد خصصنا ما يقرب من 5.9 مليون جرعة من هذا المنتج."

ومن المقرر أن يحصل لقاح Moderna على موافقة تنظيمية يوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من لجنة الخبراء التي تم تعيينها لمناقشة التطبيق يوم الخميس.

وصاغ المسئولون طرح لقاحات كورونا على أنها "بداية النهاية" من خلال إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر تعرضًا وضعفًا - عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وسكان دار رعاية المسنين - يأمل الخبراء أن تبدأ اللقطات في إحداث بعض التأثير على مسار الوباء في الأسابيع والأشهر المقبلة.

حتى مع تقدم اللقاحات بسرعة، لا يزال الوباء منتشراً، حيث سجلت الولايات المتحدة في المتوسط ​​أكثر من 200 ألف إصابة جديدة و 2400 حالة وفاة يوميًا خلال الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 16 مليون شخص في الولايات المتحدة بالعدوى منذ بداية الوباء، مع وفاة أكثر من 300 ألف أمريكي.

وكان على الولايات المتحدة أن توزع أكثر من 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول يوم عيد الميلاد وهذا يعني أن التوزيع سيحتاج إلى زيادة إضافية في الأسبوع الأخير من الشهر حتى تتمكن Warp Speed ​​من تحقيق هدفها المعلن.

قال مسئولو Warp Speed ​​إنهم ما زالوا في طريقهم لبدء تطعيم 20 مليون أمريكي بحلول نهاية العام وتوقعوا زيادة الإمدادات في أوائل عام 2021 ، مما يسمح بتلقيح 30 مليون أمريكي إضافي في يناير و 50 مليونًا آخرين في فبراير.