شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوية البريطانية" تحدد موقف لقاح أكسفورد لكورونا قبل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" أن الجهة المنظمة للأدوية ببريطانيا ستصدر قرارها الخاص بالموافقة على لقاح جامعة أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا والمملوك لشركة استرازينيكا خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل بداية العام ، وقال كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي إن الهيئة الرقابية قد تتوصل إلى قرار بناءً على تحقيقاتها في بيانات السلامة والفعالية بحلول أوائل يناير أو حتى قبل ذلك.

وأضاف ويتي: "أعتقد أن هناك فرصة معقولة أنه بحلول أوائل العام الجديد، ربما قبل ذلك ، لكن هذا يعتمد كليًا على البيانات ، سيكونون قادرين على تحديد ما إذا كانوا واثقين من أن هذا اللقاح فعال وآمن"، وبعد ذلك ، ستبدأ الحكومة في طرح اللقاح ، لضمان التعامل مع أي مشاكل، وأشار ويتى إلى ضرورة ترك هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تؤدي عملها دون ضغوط.

كانت المملكة المتحدة أول دولة غربية توافق على لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر وشريكتها بيونتك وقامت بتطعيم ما يقرب من 140 ألف شخص في أسبوعه الأول، بينما طلبت الحكومة ما مجموعه 40 مليون جرعة ، وهناك صعوبات لوجستية مع لقاح فايزر بسبب الحاجة إلى تخزينه عند -70 درجة مئوية تحت الصفر.

يتوقع المسؤولون البريطانيون أن يعطى لقاح استرازينيكا دفعة كبيرة لبرنامج التطعيم إذا تمت الموافقة عليها لأنه سيكون من الأسهل طرحها، المملكة المتحدة لديها 100 مليون جرعة عند الطلب على الرغم من أن اللقاح كان من أوائل اللقاحات التي خرجت اخبارها مبكرا ، إلا أن فعاليته في التجارب كانت أقل من فعالية لقاح فايزر وآخر من شركة مودرنا وكانت هناك أسئلة حول النتائج.