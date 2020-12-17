ليبيا تسجل 13 وفاة و706 إصابات جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس، تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة و511 حالة شفاء في آخر 24 ساعة.
وقال المركز، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 359 إصابة و367 حالة شفاء، و4 حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 93 ألفا و383 شخصا، بينهم 63 ألفا و231 حالة شفاء، و1337 حالة وفاة.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
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