السودان يسجل 183 حالة إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البلاد سجلت أيضا 12 حالة وفاة بجانب 120 حالة شفاء من الفيروس.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السودان ارتفع إلى 22265، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 1408، ووصلت حالات الشفاء من الفيروس إلى 12873 حالة.

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن، الإثنين، الاتفاق على حصول السودان على 8 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، حول حذف السودان من قائمة الإرهاب، إنه سيتم توجيه الجرعات نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الكادر الصحي والطبي بالبلاد.

وأضاف: "سنعمل حتى نتمكن من تطعيم جميع مواطنينا".

فيما كشفت وزارة الصحة السودانية أن الأولوية في الحصول على اللقاح عند وصوله ستكون لخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وللأعمار فوق 45 سنة.