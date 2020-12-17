وزير الصحة السعودي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا بالمملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الخميس، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات (كوفيد-19) الأربعاء.



وبدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح كورونا مجانا في السعودية، فيما أكد وزير الصحة أنه "سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة".

وقال الربيعة إن اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا، مؤكدا "حريصون على أن يكون اللقاح آمنا.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع".

من جهتها، أكدت لجنة الأمراض المعدية أن عملية التطعيم تشمل أولا كبار السن، فيما شددت لجنة الدواء والغذاء السعودية على أن لقاح كورونا الذي تم اعتماده في السعودية آمن.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل الثلاثاء حتى ظهر الأربعاء أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من يعانون من اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأضافت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30-40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وسجلت السعودية 360335 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 351192 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6080 حالة وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.