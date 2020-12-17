كورونا حول العالم.. تطوير أول محطة آلية للفحص وإصابات جديدة في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 74 مليونا و536 ألفا و277 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و655 ألفا و282 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 52 مليونا و373 ألفا و134 حالة، الخميس.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بعد وصول أول دفعة من اللقاح أمس الأربعاء إلى المملكة.

أول محطة آلية لفحص كورونا في العالم



طورت لاتفيا أول محطة تعمل بشكل آلي وعلى مدار الساعة لفحص الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يحدّ من مخاطر نقل العدوى خلال إجراء الفحوص.

ومحطة الفحص الآلية عبارة عن صندوق أزرق بارتفاع نحو مترين وعرض متر واحد، وقد استخدمها نحو 500 طالب وموظف لإجراء الفحص منذ بدء العمل بها الأسبوع الماضي في مستشفى سترادنش الجامعي في ريجا.

وتعاونت ثلاث شركات في ريجا لتصميم وصناعة محطة الفحص الآلية، ومن المقرّر استخدامها في البداية من قبل العاملين في المستشفيات.

وتتطلّع الشركات لإنتاج المزيد منها لمؤسسات أخرى في العاصمة إضافة إلى المناطق الريفية حيث الفحوص محدودة.





وقال الدكتور ديدزش جافارش أحد مطوّري المحطة إن هذا الجهاز "يسمح للأشخاص المصابين بتفادي الاحتكاك بالطاقم الطبي وغيرهم في المستشفيات أو المختبرات، ما يقضي على خطر احتمال انتشار العدوى عن غير قصد".

والمحطة التي يعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم تقدّم فحوص "بي سي آر" يمكن لها كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف جافارش لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحطة تعمل على مدار الساعة وتوفر سهولة إجراء الفحص، ما قد يشجع المزيد من الأشخاص على القيام به.

وتسلّم ذراع آلية داخل المحطة عبر فتحة أمامية فحص الكورونا للمستخدم الذي يعيده بعد أن يضع المسحة الخاصة به عبر فتحة أخرى بانتظار أخذها للتحليل.

ويمكن للأشخاص مراقبة العملية عبر فتحات زجاجية، كما يوجد نظام تحكّم عن بُعد يسمح لفنيي المختبرات بالتدخّل.

ويمكن لمن يجري الفحص عبر المحطة استلام النتيجة عبر بريده الإلكتروني في غضون 24 ساعة.

وقال جافارش إنه تم استخدام مواد محلية لتصنيع المحطة من أجل تجنّب مشاكل سلاسل التوريد التي عانت منها أوروبا وأمريكا الشمالية في بداية الوباء، حيث تأخّر وصول الأقنعة وغيرها من معدّات الحماية من آسيا.

كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 24 ألفا و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 9 ملايين و951 ألفا و72 حالة.





ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية عن وزارة الصحة الهندية القول إنه تم تسجيل 355 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 144 ألفا و451 حالة.

المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة.





وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفا و499، فيما بلغت الوفيات بالفيروس 115 ألفا و679.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

موسكو تسجل 76 وفاة جديدة

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو، الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا.





وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى الأربعاء.

7 إصابات في البر الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، الأربعاء.





ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها، الخميس، إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب المرض.

وخرج 21 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86777 حالة، بينهم 301 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81842، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.