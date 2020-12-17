شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تؤكد صلاحية الجرعات الإضافية فى زجاجات لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن بعض زجاجات لقاح فايزر لكورونا من شركة بايونتك قد تحتوى على جرعات إضافية قابلة للاستخدام، ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" تهدف كل زجاجة لتطعيم خمسة أشخاص، لكن بعض الإمدادات الأولية التى تم توزيعها فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحتوى على محلول كافٍ لست أو سبع جرعات، وقالت المتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء آبى كابوبيانكو، فى بيان، إن مقدمى الرعاية الصحية يمكنهم استخدام كل السائل فى كل زجاجة، على الرغم من أنه لا ينبغى عليهم الجمع بين اللقاح من زجاجات منفصلة.

وأضافت كابوبيانكو "فى هذا الوقت، نظرًا لحالة الطوارئ الصحية العامة، تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه من المقبول استخدام كل جرعة كاملة يمكن الحصول عليها (السادسة، أو ربما السابعة) من كل زجاجة، فى انتظار حل المشكلة".

وأوضحت المتحدثة باسم الشركة شارون كاستيلو فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن فايزر لا يمكنها تقديم توصية، وقالت إنه بمجرد تخفيف التركيبة تحتوى الزجاجة متعددة الجرعات على لقاح كافٍ لخمس جرعات على الأقل، وأن الكمية المتبقية بعد إعطاء خمس جرعات يمكن أن تختلف حسب نوع الإبر والمحاقن المستخدمة.

وأكدت أنه يجب التخلص من اللقاح الإضافى إذا لم يكن هناك ما يكفى لإعطاء الجرعة الصحيحة وأعلنت شركة فايزر و FDAأنهما يعملان معًا لمعالجة هذه المشكلة.